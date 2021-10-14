影／從網路紅回雲林的千層蛋糕 塔吉特獲優良觀光工廠
網路爆紅的甜點品牌塔吉特千層蛋糕，發跡地點位在雲林斗六，該品牌3年前成立體驗式觀光工廠，去年經縣府建設處輔導，與虎尾科技大學合作，創新推出客製化噴印千層蛋糕，今年7月除再順利取得觀光工廠標章，也進階獲選優良觀光工廠，縣長張麗善今天下午到場貼紅榜祝賀時表示，縣府計畫媒合其與古坑咖啡產業策略聯盟，相輔相成提升產業競爭優勢。
張麗善說，塔吉特千層蛋糕名聞遐邇，許多人都不知道，其實它是出身自斗六的甜點，另公司本身也生產果凍，幫其他食品代工，從產線製造到品牌行銷，經驗豐富，產業能量有目共睹。
建設處長李俊興說，縣府去年導入地方型SBIR資源，輔導產業創新，該館透過與虎尾科技大學技術合作，從日本引進蛋糕彩繪即時編輯系統，只要將照片上傳機台，經食用級噴墨就能印在千層蛋糕上，成為獨一無二的專屬蛋糕。
張麗善表示，觀光工廠主體仍在生產製造，透過工廠轉型，輔導企業朝觀光化發展並推出自我品牌，是助產業升級及加值的一大助力，該館首次參加優良觀光工廠就入選，非常不易。
此次全台僅有8業者入選優良觀光工廠，塔吉特為其中一員，縣府接續計畫優化該館跨業與咖啡產業合作，異業合作擴大產業價值，開拓觀光量能，增加未來繼續角逐優良觀光工廠的競爭力，下月縣內10家觀光工廠也將一起前往參加「2021itf台北國際旅展」，團體合作加強行銷。
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