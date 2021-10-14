太子爺聖誕 熱血藥師任台南仁德明直宮主委辦捐血祝壽

台南市仁德區太子藥局負責人許文華已連21年自辦捐血活動，兩年前接任當地主祀中壇元帥的明直宮主委，今天農曆九月九日重陽節也是中壇元帥聖誕，許文華眼見缺血依舊，配合祝壽廟會舉辦捐血活動，許多參與廟會鄉親看到加入，許文華加贈壽麵、壽桃等表達感謝。

許文華表示，舉辦多年的感受是民眾捐血大多並非為了贈品，而是認同理念，有些固定捐血人已長期參加，還要求舉辦前電話或簡訊通知；這次廟方配合中壇元帥聖誕辦捐血活動別具意義，鄉親受到感動主動參與。

許文華當年見血荒嚴重發起捐血，自掏腰包準備摸彩品，因活動反應熱烈，每年時間未到社區民眾就詢問「何時辦捐血」，許文華也欲罷不能一路辦20年，還把「捐血公益」傳給兒子接棒辦下去；仁德太子廟社區年年辦捐血，已成了社區的大代誌。