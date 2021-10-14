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大專院校設二手物交換站台南有補助 機會不能錯失！

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局鼓勵大專院校設置二手物交換站，11月中旬前申請，可獲補助。圖／南市環保局提供
台南市環保局鼓勵大專院校設置二手物交換站，11月中旬前申請，可獲補助。圖／南市環保局提供

台南市環保局推廣愛物惜物理念，鼓勵大專校院設二手物交換站，中華醫事科大熱心響應，近日設置「格子舖」二手物交換站，南台科大則加強現有的二手物交換站「義窗口」、「誠小舖」陳設。環保局歡迎轄內大專校院提案設二手物交換站，最高補助10萬元經費。

環保局長謝世傑表示，大專院校成立的二手物販售站，物件來源及交換對象均以校園師生為主。針對一般民眾，環保局也與普力食物銀行合作設立「換換免廢」二手物交換站，在環保局藏金閣 (東區府東街41巷6號)、普力食物銀行 (東區大同路二段1巷6號)，各設有交換站，民眾捐贈物品即可獲得點數，利用點數就能換取架上物品。

即日起至11月中旬，大專院校有意設立或加強已有的二手物交換站規模或硬體設備，都可依照環保局「二手物交換平台設置徵選簡章」提出申請或洽環保局一般廢棄物管理科 (06-2686751分機309曾小姐/分機305張先生)，環保局將依提案內容等審核給予經費補助，以利校園師生資源獲得更好的再利用機會。

食物銀行 東區

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