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影／健身結合創意防災 邀民眾展美肌秀防災體健拿獎金

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市消防局第二消防大隊還設計超吸睛海報。圖／第二消防大隊提供
台南市消防局第二消防大隊還設計超吸睛海報。圖／第二消防大隊提供

健身結合防災創意！台南市消防之友會第二辦事處與 台南市消防局第二大隊與共同舉辦「展美肌、秀防災健體比賽」活動，第一名最高獎金1萬元禮券等好康，即日起報名至110年11月19日截止。

第二大隊長丁春能表示，活動內容分二階段，第一階段參加人員在須以「正面站立」、「向右轉體」、「背面站立」、「向右轉體」等四項健體姿勢展現個人優美體態線條，並塗佈、黏貼於身上或道具的防災標語圖飾強調災害預防重要性，防災標語如「裝設住宅警報器 守護居家最安全」、「安裝瓦斯熱水器 請找合格技術士安裝」等。

第一階段將評選出10名優秀選手進入第二階段評選，在台南市政府消防局第二救災救護大隊粉絲頁以按讚數進行票選，依票選比例換算得分數。再就第一階段與第二階段二階段分數進行加總，評選出第1名至第10名，第一名獎金1萬元、第二名8000元、第三名6000元、第四至第十名也有獎金（保障2名女性名額），歡迎對健體有興趣民眾踴躍報名參加。

台南市消防之友會第二辦事處長胡正德表示，消防人員救災救護需要體力及耐力，因此在各消防大隊都有健身器材，讓消防隊員在工作之餘也能健身提高救災時的安全，加上健身風氣很盛行，盼由比賽也鼓勵民眾在健身營造個人健美體態，也能結合防災創意宣導標語，提醒民眾災害預防重要性。

丁春能說，消防局局長李明峯有鑑於消防工作日益繁重，尤其在救護傷病患，有些病患重則達百公斤以上需要強健、強大的肌力始得勝任，編列預算分批購置健身、肌力訓練器材組給各分隊消防訓練。藉由辦理活動，帶動消防人員及一般大眾健體運動風氣。

活動11月27日在台南市麻豆區進行第一階段評選，第二階段票選結束後，於111年1月在台南市消防局第二救災救護大隊大型防災宣導活動時進行頒獎，並請得獎人擔任當日活動防災宣導大使。

台南市消防局第二消防大隊舉辦健身結合防災創意，參賽第一名最高獎金1萬元。記者吳淑玲／攝影
台南市消防局第二消防大隊舉辦健身結合防災創意，參賽第一名最高獎金1萬元。記者吳淑玲／攝影
台南市消防局第二消防大隊舉辦健身結合防災創意，參賽第一名最高獎金1萬元。記者吳淑玲／攝影
台南市消防局第二消防大隊舉辦健身結合防災創意，參賽第一名最高獎金1萬元。記者吳淑玲／攝影
台南市消防局第二消防大隊還設計超吸睛海報。圖／第二消防大隊提供
台南市消防局第二消防大隊還設計超吸睛海報。圖／第二消防大隊提供
台南市消防局第二消防大隊還設計超吸睛海報。圖／第二消防大隊提供
台南市消防局第二消防大隊還設計超吸睛海報。圖／第二消防大隊提供
台南市消防局第二消防大隊舉辦健身結合防災創意，參賽第一名最高獎金1萬元。記者吳淑玲／攝影
台南市消防局第二消防大隊舉辦健身結合防災創意，參賽第一名最高獎金1萬元。記者吳淑玲／攝影
台南市消防局第二消防大隊還設計超吸睛海報。圖／第二消防大隊提供
台南市消防局第二消防大隊還設計超吸睛海報。圖／第二消防大隊提供
台南市消防局第二消防大隊舉辦健身結合防災創意，參賽第一名最高獎金1萬元。記者吳淑玲／攝影
台南市消防局第二消防大隊舉辦健身結合防災創意，參賽第一名最高獎金1萬元。記者吳淑玲／攝影

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