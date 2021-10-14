快訊

中職／中華電信成為第6隊？ 蔡其昌坦言「目前言之過早」

城中城住戶曝「防火門疑遭偷竊變現」 難擋惡火釀慘劇

疫情來遊客不來 林內教芋部「停客不停學」闖出新路

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣林內教芋部長林建安11年前返鄉，當時是為了照顧年邁父親，如今在發展社區特色產業中，重燃本行觀光業的熱情，致力打響林內芋品牌，翻寫農民宿命。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內教芋部長林建安11年前返鄉，當時是為了照顧年邁父親，如今在發展社區特色產業中，重燃本行觀光業的熱情，致力打響林內芋品牌，翻寫農民宿命。記者陳苡葳／攝影

今年5月中疫情升溫，國人生活步調大受影響，學校實施停課不停學3個多月，專做芋頭體驗遊程的林內教芋部，也面臨遊客流失窘境，部長林建安逆向思考，轉向學校傳授食農教育課程，並與在地4家農場、1家飯店異業結盟，推出特色農業旅遊迎客；林建安也說，觀光產業定位需不斷更新，業者要有「停客不停學」決心，才能盼到產業早日復甦。

疫情重創各行各業，常民原有生活模式也被迫改變，擁有觀光專業背景的林建安，眼界獨到，他說，疫情當下雖令人看不見未來，但業者應趁勢「做好改變、做足準備」，才有機會從最低點躍上制高點。

11年前為了照顧年邁父親而返鄉，林建安從最熟悉的觀光業，轉回到農村社區裡，生活模式一夕間改變，他總抱持著隨遇而安、做好自己的生活態度，迎接回鄉後的小日子。

林內鄉位在濁水溪源頭，適合栽種芋頭，因一年四季都有生產，據悉為大甲芋頭作嫁多年，7年前正名為「林內芋頭」，在這之前，林建安已發現社區特色，從開發濁水米蛋糕、芋頭冰品、芋頭銅鑼燒、手工芋丸到芋頭餅等小吃，一路扎穩根基至今。

曾在台南求學的林建安，有感斗六文旦歷經20多年翻轉宿命的過程，終和台南麻豆文旦齊名，受到啟發，他也循類似模式，再結合時下流行的田間體驗，在2年多前成立林內教芋部，誓言改寫芋頭農宿命，打造「林內芋」品牌。

然而，一切就在步入軌道之時遇上新冠肺炎疫情攪局，林建安反而無所畏懼，先後克服芋頭田場域及調度問題，取得優遊農村認證，也深入義峰高中授課、培育青農，此外與三好國際酒店合作推出DIY體驗遊，建立「食宿玩到底」的新旅遊模式。

「從40歲的年輕小伙子打拼到50歲，我的年齡升級，社區產業也得升級！」林建安笑說，當年他從「沒有目標」到全心全意經營產業，似乎又重回觀光老本行，他期望能做到的不只這樣，接續計畫2至3年內成立專責協會、籌辦獲教育部核可的認證機構，完善「林內芋」食農使命。

雲林縣林內教芋部專作芋頭食農體驗及販賣友善農產品，未料成立隔年就遇到新冠肺炎疫情，不過最終仍在「停客不停學」中闖出創新旅遊模式。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣林內教芋部專作芋頭食農體驗及販賣友善農產品，未料成立隔年就遇到新冠肺炎疫情，不過最終仍在「停客不停學」中闖出創新旅遊模式。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣林內教芋部未因疫情中斷前進腳步，「逆境成長」日前再傳出好消息，二度獲農委會水保局優遊農村認證。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內教芋部未因疫情中斷前進腳步，「逆境成長」日前再傳出好消息，二度獲農委會水保局優遊農村認證。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內教芋部食農體驗遊程，這2年雖碰上疫情攪局，但仍「停客不停學」，部長林建安（前左一）轉向當地義峰高中授課。圖／林建安提供
雲林縣林內教芋部食農體驗遊程，這2年雖碰上疫情攪局，但仍「停客不停學」，部長林建安（前左一）轉向當地義峰高中授課。圖／林建安提供
雲林縣林內教芋部食農體驗遊程，這2年雖碰上疫情攪局，但仍「停客不停學」，部長林建安（前左一）轉向當地義峰高中授課。圖／林建安提供
雲林縣林內教芋部食農體驗遊程，這2年雖碰上疫情攪局，但仍「停客不停學」，部長林建安（前左一）轉向當地義峰高中授課。圖／林建安提供

疫情 食農教育 台南

延伸閱讀

「香民」站出來！啤酒頭推「暴力香菜」啤酒 明日開賣

美得捨不得分人吃！ 桃園「朱永洪手做甜點」IG爆紅，限量預約「芋頭花盒子」必吃

穩定血糖要不要吃澱粉？營養專家曝控糖關鍵3步驟

麻古茶坊「芋泥波波布蕾」爆餡漸層回歸了！芋頭手搖5款配料一杯就飽

相關新聞

影／噁！夜市攤販「黑水涮鍋子」 網友：斗六夜市

網友在臉書PO出一段影片，只見畫面中某夜市一位攤販老闆，熟練地涮鍋子，但仔細一看，他撈起液體的桶子放在地上，裡面還黑漆漆...

台南佳里贈12人瑞敬老金 阿嬤當場數紅包笑開懷

台南佳里區百歲人瑞有12名，佳里區公所主祕張玲玲代表市長黃偉哲致贈百歲人瑞總統府金鎖片1個和滿百敬老狀1幅、市府敬老禮金...

台南農改場土壤專家 搶救水雉保育棲地及筍園諸羅樹蛙

台南官田水雉生態教育園區去年水生植物突然大幅減少，造成水雉無法築巢，台南區農改場土壤專家黃瑞彰今年初投入協助園區，發現土...

影／健身結合創意防災 邀民眾展美肌秀防災體健拿獎金

健身結合防災創意！台南市消防之友會第二辦事處與 台南市消防局第二大隊與共同舉辦「展美肌、秀防災健體比賽」活動，第一名最高...

疫情來遊客不來 林內教芋部「停客不停學」闖出新路

今年5月中疫情升溫，國人生活步調大受影響，學校實施停課不停學3個多月，專做芋頭體驗遊程的林內教芋部，也面臨遊客流失窘境，...

台南二空公宅動土 三年內建75戶只租不售節省公帑11億

台南市仁德二空眷村都更「公共設施啟用暨青年公宅興建工程」動土典禮，上午在保仁路二空新村A區公宅用地舉行。市長黃偉哲說，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。