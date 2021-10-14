疫情來遊客不來 林內教芋部「停客不停學」闖出新路

今年5月中疫情升溫，國人生活步調大受影響，學校實施停課不停學3個多月，專做芋頭體驗遊程的林內教芋部，也面臨遊客流失窘境，部長林建安逆向思考，轉向學校傳授食農教育課程，並與在地4家農場、1家飯店異業結盟，推出特色農業旅遊迎客；林建安也說，觀光產業定位需不斷更新，業者要有「停客不停學」決心，才能盼到產業早日復甦。

疫情重創各行各業，常民原有生活模式也被迫改變，擁有觀光專業背景的林建安，眼界獨到，他說，疫情當下雖令人看不見未來，但業者應趁勢「做好改變、做足準備」，才有機會從最低點躍上制高點。

11年前為了照顧年邁父親而返鄉，林建安從最熟悉的觀光業，轉回到農村社區裡，生活模式一夕間改變，他總抱持著隨遇而安、做好自己的生活態度，迎接回鄉後的小日子。

林內鄉位在濁水溪源頭，適合栽種芋頭，因一年四季都有生產，據悉為大甲芋頭作嫁多年，7年前正名為「林內芋頭」，在這之前，林建安已發現社區特色，從開發濁水米蛋糕、芋頭冰品、芋頭銅鑼燒、手工芋丸到芋頭餅等小吃，一路扎穩根基至今。

曾在台南求學的林建安，有感斗六文旦歷經20多年翻轉宿命的過程，終和台南麻豆文旦齊名，受到啟發，他也循類似模式，再結合時下流行的田間體驗，在2年多前成立林內教芋部，誓言改寫芋頭農宿命，打造「林內芋」品牌。

然而，一切就在步入軌道之時遇上新冠肺炎疫情攪局，林建安反而無所畏懼，先後克服芋頭田場域及調度問題，取得優遊農村認證，也深入義峰高中授課、培育青農，此外與三好國際酒店合作推出DIY體驗遊，建立「食宿玩到底」的新旅遊模式。