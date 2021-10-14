台南二空公宅動土 三年內建75戶只租不售節省公帑11億

台南市仁德二空眷村都更「公共設施啟用暨青年公宅興建工程」動土典禮，上午在保仁路二空新村A區公宅用地舉行。市長黃偉哲說，這批75戶公宅只租不賣、租金肯定比市價便宜許多；透過都市更新獎勵容積、共可節省公帑約11億元。

今天的動土典禮除地方官員與民意代表，民進黨立院黨團總召柯建銘也罕見出席，不過他全程參與儀式，卻低調未上台致詞，反而引發地方人士注目。

黃偉哲說，很多縣市拚命蓋公宅，都去跟銀行借錢，但是台南市經過縝密規畫討論發展出容積獎勵方式，得到公共住宅能夠滿足部分民眾需求，又能節省大量經費，箭傷也願意投入創造多贏局面，台南市這種方式對財政困窘的縣市是很好的作法，有些縣市也仿效辦理。