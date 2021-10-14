悶太久要開趴囉！ 台南親子嘉年華蓄勢待發

台南市已長達112日零確診，市府在防疫不鬆懈前提下，23日將在市府西側廣場，結合YOYO家族15位哥哥姐姐及13組超人氣卡通明星，舉辦疫情後首次大型戶外親子嘉年華活動，市長黃偉哲今天套著披風、拿著魔棒現身，與市府員工子女非營利幼兒園小朋友互動，已讓人感受到萬聖節氣氛。

黃偉哲表示，讓市民過得好還要更好，是市府持續努力建設的目標，同時也要幫助年輕父母減輕育兒負擔，因此廣設公幼及非營利幼兒園，為了促進親子關係，10月23日首度辦理大型親子嘉年華會，結合YOYO家族15位哥哥姐姐及13組超人氣卡通明星輪番動感唱跳，也有親子共遊闖關攤位抽獎品，要讓全民防疫下的親子心理距離更為密切。

他表示，台南是台灣最古老的城市，也是最有活力的城市，這裡美食多，歡迎各地親子來參加嘉年華活動，享用美食，他也幽默說「不要吃得像我一樣胖」。

教育局長鄭新輝說，這次嘉年華活動將在市府西側廣場搭設超過60個帳棚攤位，搭配舞台打造的親子遊玩戶外活動場域空間，活動內容以YOYO大明星萬聖遊行揭開序幕、10項親子益智闖關活動、定點定時舞台唱跳表演、上萬份獎品有獎徵答等，期許打造親子互動難忘的回憶。市府各局處也提供家長育兒補助、就學資訊、小孩放電的親子旅遊等多元資訊攤位。