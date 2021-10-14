台南市議會辦重陽敬老同樂會 近30名人瑞共襄盛舉

台南市議會今天舉辦重陽敬老同樂會，近30名百歲人瑞共襄盛舉，其中年紀最長的西港黃烟阿嬤更是連續3年都出席，議長郭信良表示，慶幸近來新冠肺炎疫情趨緩，中央對室內集會及餐飲的指引放寬，才能順利舉辦敬老活動，不讓老人家失望。

今年南市議會重陽敬老同樂會再次推出巨型扭蛋機，而且在亞德客國際集團、台灣首廟天壇、四草大眾廟、虎頭蜂集團、雲頂集團星夢郵輪等贊助單位以及市府社會局、民政局的協助下，禮物豐富，最大獎為4天3夜的郵輪行。

由於今天剛好有2名長者生日，出席活動的議員許又仁也同為壽星，市議會首次購買多達10層的大蛋糕替壽星及所有百歲人瑞一起慶生。郭信良說，10層蛋糕象徵十全十美，也藉此代表祝福所有長輩健康久久、平安久久、快樂久久，年年有今日、歲歲有今朝。

市長黃偉哲表示，今年全台南市百歲以上長者有287人，其中有121人剛滿百歲，台南有187萬人口，換言之，每1.5萬人之中才有1名百歲市民，可說是萬中選一，非常不容易，台南已經走入超高齡社會，市府將繼續與議會共同為長者的福利努力，規畫更好的社會福利政策。