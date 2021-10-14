全國最大菱郷台南官田菱角節23日登場 小旅行正當時

「水中采菱、加菱遊官田」！台南官田是全國最大菱角產地，官田區農食菱角節10月23日在官田區體育公園辦理菱角產業文化活動，品嘗各式各樣菱角美食、欣賞菱田風光採菱體驗，農會總幹事林定億宣布農會超市菱角相關產品打八折優惠，菱角節當天有菱角排骨免費品嘗及農特產品展售及精采活動表演，邀請民眾作伙來採菱、吃菱角美食，來一趟紅菱之鄉小旅行。

官田區長陳偉仁今天也出席記者會，菱角產季主要於9月至12月盛產，今年栽培面積約300公頃，產量約4千公噸，占國內市場7成，在消費者及市場上已略有口碑，農會也針對菱角推出相關產品，菱角麵、菱角豬腳、菱角排骨料理包等系列產品。

今年特色是結合官田國中的官田菱角藝術祭「心菱交會展奇藝」活動，校長敬世龍表示，以台北藝術大學、台南藝術大學及成功大學等三間學校共同以USR方式，創造地方特色，當天有第一隻「科技水雉」現身。

以及台南市體育處舉辦「菱波官田自行車道推廣活動」，活動現場有購買農特產品一定金額「滿額送」活動，贈送菱角寶寶口罩及菱角相關系列產品。

活動當天設置的「舞台區」有各項有趣、精采的表演節目、菱角特賣會（蒸氣熟菱角禮盒）；「美食區」邀請區內家政班看家手藝，展現菱角各項創意美食料理，如：菱角酥、菱角棕、菱角排骨、菱角豬腳、菱角粿、蒸氣菱角等菱角料理；「農特產品區」有來自全省各地農會農特產產銷班及在地青年農民農特產品展售、官田區農會超市菱角相關產品。

「體驗活動區」有農會管理種植六分地菱角田，提供遊客採菱體驗；「觀光面」結合在地景觀－葫蘆埤、烏山頭水庫、水稚教育園區、隆田酒廠及採菱體驗一日遊等。