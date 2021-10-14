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台南佳里贈12人瑞敬老金 阿嬤當場數紅包笑開懷

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
佳里區公所致贈百歲人瑞李謝金英重陽節禮金及禮品。圖／佳里區公所提供
佳里區公所致贈百歲人瑞李謝金英重陽節禮金及禮品。圖／佳里區公所提供

台南佳里區百歲人瑞有12名，佳里區公所主祕張玲玲代表市長黃偉哲致贈百歲人瑞總統府金鎖片1個和滿百敬老狀1幅、市府敬老禮金1萬元及滿百匾額1幅及智能溫控熱水瓶1台，祝福老寶貝健康久久，其中塭內里魏林錦花阿嬤身體健康，還盛裝迎接，並當場打開紅包點張數，笑得十分開心。

12名人瑞是六安里黃張秀文阿嬤、子龍里林曾木蘭阿嬤、塭內里魏陳央阿嬤、塭內里魏林錦花阿嬤、忠仁里蔡黃省阿嬤、建南里陳洪蘭阿嬤、安西里陳卷阿公、下營里林楊麥阿嬤、佳化里許林菊阿嬤、子龍里李謝金英阿嬤、子龍里陳林專阿嬤、東寧里陳丙丁阿公。

公所長照替代役同時具有醫師身分的王耀新，也為阿公阿嬤作防跌衛教：地板勿堆雜物、適度照明、浴廁加裝扶手、選用穩固拐杖及防滑鞋底、起身及行走要緩慢等實用健康知識。

今年滿百的魏林錦花阿嬤盛裝迎接團隊到來，阿嬤耳聰目明，身體狀況良好，現場還數了一下市府紅包鈔票張數，兒子及女兒陪伴在身，一家和樂融融，令人羨慕，次子表示，平時有申請市府長照居家服務，協助阿嬤沐浴且整理其活動範圍環境，長壽的秘訣是保持快樂的心情與規律的作息。

張玲玲表示，每位長輩都是家庭及社會寶貴的資產，台南市推動許多老人福利政策，包括發放重陽禮金，積極推動長照2.0服務、社區關懷據點，並也提供中低收入老人住宅設施設備改善、敬老卡優惠65歲以上老人免費搭乘公車、預防走失愛心手鍊、獨居老人在宅緊急救援連線服務等多項老人福利，希望每一位長者都能享受健康美好的老年生活，得到良善的照顧。

佳里區公所致贈百歲人瑞陳卷重陽節禮金及禮品。圖／佳里區公所提供
佳里區公所致贈百歲人瑞陳卷重陽節禮金及禮品。圖／佳里區公所提供
佳里區公所致贈百歲人瑞林曾木蘭重陽節禮金及禮品。圖／佳里區公所提供
佳里區公所致贈百歲人瑞林曾木蘭重陽節禮金及禮品。圖／佳里區公所提供

阿嬤 長照

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