標示台南歷史縱深 清代3景及鹽業再製解說牌

台南即將迎來建城400年，台南市政府已擇定安平區、安南區及中西區具有歷史場景意義的6個地點，再製作解說牌，預定3個月內完工，具體標示台南歷史縱深。

台南市政府文化局今天指出，「台灣八景」的名詞，在台灣每個時代都曾出現過，最早於1696年清領時期的「台灣府志」，已有台灣八景的描述；當時開發多集中於台灣西南部，多數勝景集中於台南。

不過，台南已不復見當時景色，但仍可透過文獻和學者研究，從古地圖和歷史場域的重新建構，遙想當年的台南勝景；文化局也委託中央研究院學者許雪姬、林玉茹及謝國興等人，調查研究清代台灣八景中的3景「安平晚渡」、「沙鯤漁火」與「鹿耳春潮」，及南區鹽埕鹽業發展主題相關2處鹽田。

考據顯示，清代3景和2處鹽田的歷史場域，主要分布在6個地點，其中4處位於台南市安平區，1處在安南區，1處在中西區，分別是府城天險的「鹿耳春潮」、協進國小和石門國小的「安平晚渡」、漁光島的「沙鯤漁火」、鹽埕出張所的瀨北鹽田、永成路的瀨口鹽田。

文化局表示，台南是清領初期的全台首府，繁華與喧鬧刻下不可抹滅的記憶，透過3景和鹽田歷史場域建構，可重現清領歷史，帶領民眾重回當年「一府、二鹿、三艋舺」時期的繁榮。

文化局說，台南6處歷史場域的解說牌製作，將輔助台南觀光文化深度導覽，增加市民及遊客對在地的想像，解說牌預定3個月內完工，屆時將可更完整建構大台南歷史足跡，帶動在地文化發展。