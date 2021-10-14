台南農改場土壤專家 搶救水雉保育棲地及筍園諸羅樹蛙

台南官田水雉生態教育園區去年水生植物突然大幅減少，造成水雉無法築巢，台南區農改場土壤專家黃瑞彰今年初投入協助園區，發現土壤中含鐵過高有鐵中毒之虞，以有機資材改善土壤的酸鹼性，降低作物鐵毒害風險。經過半年的努力，園區面積最大的水池菱角生長狀況良好，往年只有1巢今年至今已有12巢，成效令人驚喜！今年將擴大進行園區15公頃棲地及鄰近綠寶田菱角田改善，並協助嘉義大林社區竹筍園諸羅樹蛙保育。

黃瑞彰長年投入有機友善及土壤微生物研究 ，他表示，水雉又稱為「菱角鳥」，靠菱角田的濕地生態提供水雉良好的築巢與棲息環境，但去年開始園區出現菱角等水生植物大量死亡，水雉無法築巢繁殖，今年3月首次前往園區最大的5號池檢測土壤，發現偏酸及鐵含量過高，經過施用苦土石灰、磷鈣肥及溶磷菌等有機資材改善，pH由5.19提升至7.15，土壤改善菱角長出來，水雉就能築巢繁殖。

黃瑞彰指出，他採用的是IPM（菱角整合性綜合防治）從土壤、栽培及病蟲害等整合管理。先採棲地土壤檢測後針對問題進行改善，水雉棲地復育的工作與菱角生長息息相關，今年將擴大到15公頃的園區棲地改善，未來也要周邊綠寶田有機友善栽種菱角的農民合作，從水雉保育創造農業與生態和諧共存。

水雉園區主任李文珍說，水雉園區是以挖魚塭的形態營造棲地，由颱風豪雨和嘉南大圳水源相互中和，但近幾年都沒有颱風，檢測嘉南大圳水質pH8、井水pH6.3至6.5，且井水還有鐵含量超高的問題，造成植物種下後爛根死亡，園區土壤為什麼會生病？探究原因應該是農民長年使用農藥及化肥，滲入地下水後汙染土壤，氨和氮也都很高，希望藉此提醒農民能夠友善有機的耕作方式，不然土地環境有一天會浮現問題。