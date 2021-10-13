大林公所指沒預算加發敬老金 鎮代批：別甩鍋

嘉義縣大林鎮公所往年會加發重陽禮金給長輩，不過今年暫無這筆預算，公所行政室主任蔡宗達今天指控，9月臨時會提追加600萬預算遭代表會擱置；鎮代會主席謝明瑞駁斥，公所提出包括去年未過通過預算，共5000多萬，多數代表認為資料沒備齊、審議時間不足，決議部分延至下個會期。

大林鎮公所、大林代表會表示，會協調1個月內再開臨時會，來審議追加預算，若重陽禮金預算過關，會「補發」給長輩。

蔡宗達指出，大林鎮重陽敬老禮金發放自治條例去年5月經代表會通過完成立法、縣府備查，訂定年滿65歲者每人發放500元，100歲以上2000元，但今年度總預算沒審議通過、縣府核定的預算也沒納入敬老禮金，使得預算不足；9月代表會臨時會審查第1次追加預算也有提列此筆敬老金，仍未通過，「至今重陽禮金仍因沒預算而送不出去」。

謝明瑞說，因中秋節連假前1天送追加預算案，許多代表看提案書時，有相關疑問，卡到連假甚至沒辦法向公所相關課室人員請教，因此此次臨時會除了預算轉正案，表決後其他提案都暫先擱置；希望屆時若加開臨時會，公所能備齊資料，再送交代表會審議。

代表江明赫說，追加預算應針對執行鎮政工作，如人事費、國賠案等，有強烈必要且影響層面最大的追加，而非提出「統包」式預算。

此次大林鎮代會9月22日至24日開臨時會，首日為程序會、第2天審人事、第3天審預算。有鎮民代表不滿認為，縣府核定公所今年的預算時，就已告知相關社福政策可追加預算，公所於中秋連假前1天才提追加，開會僅3天，卻統包一堆案，範圍廣難以逐條審，根本甩鍋；有代表則認為，應避免外界誤解代表會不審議預算。