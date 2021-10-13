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嘉義縣推一站式便民服務網 5萬元禮券讓使用者抽獎

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府與國發會「My Data數位服務個人化平台」合作，打造「一站式便民服務網」，財稅局下午舉行MyData稅務服務推廣宣傳，加碼全聯禮券抽獎。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府與國發會「My Data數位服務個人化平台」合作，打造「一站式便民服務網」，財稅局下午舉行MyData稅務服務推廣宣傳，加碼全聯禮券抽獎。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府因應數位科技，提供即時有效加值服務，去年與國發會「My Data數位服務個人化平台」合作，打造「一站式便民服務網」，財稅局下午舉行MyData稅務服務推廣宣傳，加碼全聯禮券抽獎，民眾12月底前，運用「嘉義縣一站式便民服務網」成功線上申辦任一稅務服務，就符合抽獎資格，共抽出100名幸運民眾，每位中獎者可獲得500元全聯禮券。

宣傳透過財稅局人員與2名志工，以「身心障礙使用牌照稅免稅」及「地方稅轉帳退稅」活潑有趣演出，介紹一站式便民服務網提供的稅務服務項目。

一站式便民服務網整合縣府相關局處與鄉鎮市公所，提供社會福利、照顧養護、生活扶助等12類不同型態線上申辦服務，讓民眾可以依據個別需求，不用花時間在多個網站搜尋不同類型服務。

透過整合型便民服務網，民眾可以自然人憑證、健保卡、晶片金融卡、TW FidO等線上身分驗證同意機制，自動帶入申辦項目所需書證數位資料，保障個人化資料使用安全，嘉縣一站式便民服務網提供的申辦稅務服務項目多達8項。

綜合規劃處長郭凱迪、財稅局長蕭俊明、民政處長楊健仁等相關主管出席宣導會，防疫期間，蕭俊明鼓勵民眾用網路替代馬路，免出門在家線上申辦便利性，財稅局官網連結「嘉義縣一站式便民服務網」，提供服務類型簡介、說明流程、教學影片等供民眾運用。

嘉義縣政府與國發會「My Data數位服務個人化平台」合作，打造「一站式便民服務網」，財稅局下午舉行MyData稅務服務推廣宣傳。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府與國發會「My Data數位服務個人化平台」合作，打造「一站式便民服務網」，財稅局下午舉行MyData稅務服務推廣宣傳。圖／嘉縣府提供

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