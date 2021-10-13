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BNT到貨進度超前 郭台銘：催貨階段性任務完成

「雲林良品」發展農產精品 張麗善合體盧秀燕行銷

中央社 / 台中13日電

雲林縣政府推動「雲林良品」品牌發展農產精品產業，雲林縣長張麗善今天到台中發表咖啡商品，並與台中市長盧秀燕一同合體行銷，希望讓農產品競爭力更加提升。

雲林縣政府今天在台中國家歌劇院好樣食藝餐廳，舉辦「雲林良品閃耀金馬記者會」，發表2款雲林精品咖啡禮盒，商品也入選今年第58屆金馬獎貴賓伴手禮，會中台中市政府也行銷「台中好橘」、「呷追果」等在地農產品牌。

盧秀燕致詞時表示，台中與雲林合作已有很深的淵源和默契，透過中部7縣市平台，讓縣市間能夠互助合作共同努力，台灣農產品的品質有目共睹，透過品牌化、精品化及縣市合作，提升農產品競爭力。

張麗善指出，雲林縣府透過計畫有效運用農業資源，結合地方農產加工產業特色，發展雲林農產精品產業，本次結合農會與在地咖啡企業，打造咖啡禮盒，要讓雲林古坑咖啡讓更多人知道。

張麗善在會中也宣布，2021台灣咖啡節將於11月20日、28日，在雲林古坑舉辦，今年咖啡節以「啡嚐甦醒」為主題，歡迎民眾到古坑品嚐、體驗咖啡生活。

雲林 咖啡 古坑

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