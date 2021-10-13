南科考古館2週年慶 免費進館2日

國立台灣史前文化博物館南科考古館慶祝開館2週年，10月16日、17日開放民眾免費進館，並規劃館內互動遊戲闖關及館外美食市集、平埔樂舞展演等主題活動，讓更多民眾認識考古知識。

南科考古館今天發布新聞稿指出，南科考古館自民國108年10月19日開館營運，提供民眾來館參觀走訪與體驗各式教育推廣活動、實驗工作坊，並藉由館校合作、連結在地社區、串聯鄰近文化場館，服務不同客群，落實考古科普教育。

南科考古館指出，今年館慶主題以「同盟」為概念，邀請民眾共同組成聯盟，結合不同族群、館舍，一同到南科考古館交流彼此文化，以考古夥伴之姿，迎向更多元時代。

南科考古館指出，16日、17日開放民眾免費進館，16日安排平埔樂舞展演、光榮實小弦樂團、新市國小弦樂團、南科實小直笛團等演出；17日有適合孩童參與的「小考古大任務」戲劇教育活動，盼讓更多學童理解考古知識，並學習尊重及傾聽不同文化內涵。

南科考古館指出，此次館慶並邀請南瀛天文館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、樹谷生活科學館於館內設置闖關攤位，讓參與的民眾化身考古特工，完成聯盟館舍指派的機密任務，只要完成集章規則，就可以把超值獎品帶回家。館外則有不同族群的美食市集，提供多元風味美食。