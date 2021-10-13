影／台南新化太子宮昔建廟「皇帝窟」 有290年歷史珍貴石碑
台南市新化頂保太子宮相傳是由福建泉州府晉江縣交西鄉人氏林烏、江強跟隨鄭成功部隊來台，安駐在大穆降庄（新化舊名），庄民集資在俗稱「皇帝窟」 畔蓋廟，神威顯赫，後因地震遷建到現在太平街與中正路口，廟內保存最珍貴的是雍正7年（1731年）的「倪公修築大埤碑」，已有290年歷史，是台南市最古老的石碑之一，廟方最近興建六角亭加以保護，防止繼續朽化。
太子宮主委李明瑞表示，每年農曆9月9日是中壇元帥太子爺誕辰，已連辦5年捐血活動，今年募得 335袋創下新高，連日來還有酬神廟會，今年特別推出祈福帶供信眾祈求平安，明天農曆9月9日是「契子過限」，中壇元帥的契子會回來過限（長板凳）祈求太子爺保佑，平均每年都有170至180人，若無法回來就由長輩帶衣服回來蓋印。
李明瑞表示，新化有七星墜地之說，當地有八保七廟，頂保就是太子宮，最早蓋廟在皇帝窟（大埤崛）就是現在太平里與唪口里一帶，倪公修築大埤碑記記載當年方以大埤灌溉，雍正8年傾圯，台灣府知府倪象愷修築大埤，在雍正9年3月修築完成，因杜絕旱澇有功於民，大穆降庄民感念立碑以頌功德。在環境整理後希望遊客到新化老街也能一遊了解這段地方文史。
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