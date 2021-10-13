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台灣文化協會成立百年 台史博特展活潑登場

中央社 / 台南13日電

台灣文化協會今年成立100週年，國立台灣歷史博物館策辦「樂為世界人：台灣文化協會百年特展」今天登場，以史料物件及趣味互動遊戲，展現文協活潑熱情的面貌。

台史博「樂為世界人：台灣文化協會百年特展」，展名取材於蔣渭水寫給林獻堂信件中所擬的文協會歌，蔣渭水信件手稿和黃土水雕塑的高木友枝銅像等，都是特展重點文物。

台史博策展團隊表示，「樂為世界人」的展名，不僅從台灣島內談台灣文化協會，更從世界史的高度與角度，端倪台灣早期前輩及知識份子如何回應社會及大時代的挑戰，左翼、右翼等不同立場提出的主張及行動，仍是思考台灣前途的共同資源。

策展團隊人員說，「樂為世界人：台灣文化協會百年特展」，以「前進、熱情、希望」作為特展精神，對照過去與當代情境，運用數位科技與歷史人物聯結，包括「林獻堂蔣渭水Podcast聊時事」、「蔡培火林氏好帶動唱」、「陳澄波的全家福自拍」等，將歷史人物帶入當代生活，重新理解文協時代的人與物。

展場中的「鳥瞰世界」單元，以「新高號」螺旋槳模型飛機鳥瞰百年前的台灣，重現1920年台灣第1位飛行士謝文達返鄉翱翔場面。另外，特展更展出韓國獨立運動、蘇聯革命相關海報，讓人看見20年代的台、韓社會動態。

「樂為世界人：台灣文化協會百年特展」，展期長達9個月，直到2022年7月24日。

蔣渭水

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