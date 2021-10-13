嘉市25公里環市自行車道啟用 黃敏惠：媲美韓劇場景

嘉義市政府爭取前瞻計畫補助，串聯市區原有的世賢路、嘉油鐵馬道、蘭潭等自行車道，並拓寬重鋪世賢路、嘉油鐵馬道的車道，成為總長25公里「環市自行車道」，沿線搭配大量YouBike站，一般速度騎完1圈約3小時，內政部次長陳宗彥、市長黃敏惠共同啟用，讚「車道媲美韓劇場景」。

市府觀光新聞處指出，前瞻「提升道路品質亮點型計畫」2億元，其中82%中央補助，世賢路中央分隔島的自行車道，寬度從180公分拓為240公分，並把混凝土重鋪AC；嘉油鐵馬道中間的人行木棧步道，寬度120公分拓為240公分，足夠兩台輪椅同時經過，兩側的自行車道，也將混凝土改鋪AC，工程1年半。

觀新處也指，既有的世賢路、嘉油鐵馬道、蘭潭、頂庄社區自行車道，透過在道路新增標線、告示成立自行車道來串聯，綠映水漾公園有則新建車道；主線總計25公里，一般速度騎1圈3小時，較快者可2小時內，難度較高部分在蘭潭，有較多上坡路段。

黃敏惠說，透過計畫同時把自行車路線整合、優化，一併解決車道不平整及車道空間不足等問題，沿途還有許多人文景點、自然景緻，「媲美韓劇場景」；陳宗彥認為，自行車道要考慮道路路口連接、配合景點，市府思考很完整，也附和黃敏惠，直指「台劇劇組可以多多來嘉市取景」。