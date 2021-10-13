嘉市25公里環市自行車道啟用 黃敏惠：媲美韓劇場景
嘉義市政府爭取前瞻計畫補助，串聯市區原有的世賢路、嘉油鐵馬道、蘭潭等自行車道，並拓寬重鋪世賢路、嘉油鐵馬道的車道，成為總長25公里「環市自行車道」，沿線搭配大量YouBike站，一般速度騎完1圈約3小時，內政部次長陳宗彥、市長黃敏惠共同啟用，讚「車道媲美韓劇場景」。
市府觀光新聞處指出，前瞻「提升道路品質亮點型計畫」2億元，其中82%中央補助，世賢路中央分隔島的自行車道，寬度從180公分拓為240公分，並把混凝土重鋪AC；嘉油鐵馬道中間的人行木棧步道，寬度120公分拓為240公分，足夠兩台輪椅同時經過，兩側的自行車道，也將混凝土改鋪AC，工程1年半。
觀新處也指，既有的世賢路、嘉油鐵馬道、蘭潭、頂庄社區自行車道，透過在道路新增標線、告示成立自行車道來串聯，綠映水漾公園有則新建車道；主線總計25公里，一般速度騎1圈3小時，較快者可2小時內，難度較高部分在蘭潭，有較多上坡路段。
黃敏惠說，透過計畫同時把自行車路線整合、優化，一併解決車道不平整及車道空間不足等問題，沿途還有許多人文景點、自然景緻，「媲美韓劇場景」；陳宗彥認為，自行車道要考慮道路路口連接、配合景點，市府思考很完整，也附和黃敏惠，直指「台劇劇組可以多多來嘉市取景」。
黃敏惠、陳宗彥等人今天共同騎YouBike1小段世賢路二段的自行車道，相當平順；黃敏惠藉此機會，當面提出爭取嘉市汙水下水道系統建置、提升道路品質計畫、生活圈道路系統建設計畫、嘉義市雨水下水道系統建置計畫、一心十字軸綠網計畫、嘉市既有公園提升與優化工程及嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程（連接嘉138線），總計31.1億元的計畫經費，希望中央大力支持；陳宗彥現場說，回去一定努力想辦法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言