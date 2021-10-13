嘉市環市自行車道啟用 陳宗彥：串聯各特色景點
嘉義市總長約25公里的「環市自行車道」今天由嘉義市長黃敏惠、內政部政務次長陳宗彥等人啟用，陳宗彥說，這條自行車道串聯嘉義市各特色景點，遊客更能享受嘉義市觀光資源。
嘉義市政府爭取前瞻計畫經費新台幣2億元，改造主線總長約25公里的「環市自行車道」，除打通多處自行車道斷點、加以路線優化，也拓寬車道及翻新鋪面，今天舉行啟用典禮，由黃敏惠、陳宗彥等人到場見證。
黃敏惠表示，這次計畫盤點市內多條自行車道，同時整合及優化路線，一併解決車道不平整及車道空間不足等問題，營造友善舒適的騎乘環境，沿途有許多人文景點、自然景緻也盡收眼底，尤其隨著季節更迭，春夏秋冬各呈現不同風情與韻味。
陳宗彥接受媒體聯訪表示，「環市自行車道」完成後，一定可以吸引更多觀光客到嘉義市旅遊，並體驗當地悠閒的步調，且透過自行車道串聯嘉義市各特色景點，遊客更能享受嘉義市觀光資源。
陳宗彥說，他非常喜愛到嘉義市巷弄內品嚐小吃，且嘉義市很多原木建築都是從日治時期保留下來，這幾年都陸續修復完成，目前大都透過委外經營咖啡、餐飲業等，值得遊客好好品味。
黃敏惠指出，嘉義市面積不大，卻擁有深厚文化底蘊，也有不少在地美食，目前國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，又正值秋高氣爽之際，適合外出騎車踏青，嘉義市值得遊客放慢腳步，騎乘自行車漫遊、品味這座城市的脈動與溫度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言