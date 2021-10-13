台南畜牧業稽查 今年8月前告發120件

台南市政府環保局長謝世傑今天表示，台南市畜牧業被陳情類別以異味．臭味居冠，其餘是水污染及環境衛生等；環保局今年1月至8月已告發120件，裁罰逾新台幣274萬元。

謝世傑今天在台南市議會進行「加強畜牧場污染稽查及管理措施」專案報告，他表示，台南市畜牧業被陳情類別，以異味、臭味占最大宗，約72%，其餘是水污染、環境衛生等。

謝世傑表示，環保局加強取締不法業者，今年1月至8月已告發120件，裁罰274萬4368元，且進行異味測定19件，其中2件未符合固定污染源排放標準，依法告發裁罰32萬5000元。

謝世傑說，台南市畜牧業禁止糞渣露天貯存，應設有防止地面水、雨水及地下水流入/滲透的設備或措施，環保局並建議業者增加畜舍清理頻率，推動畜牧糞尿資源化；目前，環保局已輔導190家畜牧業進行資源再利用，達成資源再利用10%的目標。

另在異味防治上，環保局推動畜牧業堆肥簡易密閉、空品監測等，並在較多陳情的畜牧場周邊主要道路布建微感器監測。

台南市議會則要求市府強化畜牧業管理，積極從源頭改善，從環境衛生管理、廢水資源化、異味防治等方向，持續推動污染改善防治策略，且加強稽查後壁區、白河區、新營區、東山區、鹽水區及柳營區等畜牧業異味污染問題，督促業者積極改善。