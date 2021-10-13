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搭五倍券商機 嘉縣祭出團旅補助每人1000元

中央社 / 嘉義縣13日電

嘉義縣配合振興五倍券發放編列1000萬元經費推出團旅獎助方案，只要在11月1日到明年2月28日期間，參加合法旅行業者推出的嘉義套裝行程，補助每人每次1000元，共1萬個名額。

嘉義縣文化觀光局今天發布新聞稿指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情趨緩，時序進入秋冬，來嘉義縣遊玩正是時候，配合振興五倍券發放，縣府編列新台幣1000萬元經費，加碼推出團體旅遊獎助方案。

文觀局長許有仁表示，只要每團達6人，且遊玩2天1夜以上，住在嘉縣境內合法旅宿，遊程經嘉縣觀光軸線6大主題中至少3景點，即可享有每人每次獎助1000元，每團上限3萬元的補助。

許有仁強調，方案針對合法旅行社，一般民眾、鄰里旅遊或是協會、學校等團體，且皆需透過旅行社申辦，單一旅行社申請補助上限額為150萬元。

許有仁說，6大主題遊程，包含台18雲海仙境、166樂活步道、162+162甲漫步雲端、台3線親子童趣、157+台1國寶好行、台17濱海祈福等景點，精彩遊程簡介都在「來嘉，不想回家」6大人氣遊程旅遊電子書中。

許有仁強調，詳細申辦辦法，將在10月底推出嘉義團旅獎助申請線上專頁供旅行社查詢，11月開放報名申請。

嘉義 旅行社 疫情

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