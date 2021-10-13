助年輕人創業！台南市改造傳統市場推「青租、日租」

台南傳統市場發展較早，環境與設備逐漸老舊，影響安全與衛生，台南市經發局市場處投入市場改造，打造安全市場、友善購物環境，除目前已上路的市場夜間營運計畫、示範攤位改造計畫外，市場處預計明（111）年再推出「青創計畫」，打造台南亮點市場，約有100多攤詳細計畫待簽准後公告，有興趣的市民朋友可關注台南市市場處的官網https://marketoffice.tainan.gov.tw/Default.aspx

市場處統計指出，打造安全的市場環境，近三年總計投入1億6千365萬1000元，辦理59處市場（278棟）耐震消防建物安檢等事宜。打造友善的購物環境，總計近三年8千869萬0625元，改善通風、照明、公廁、排水、地坪、整潔等六大項，包括善化、友愛、東市場、保安市場、新市、山上、隆田、白河、西港、鹽水觀光美食城、麻豆市五、麻豆市三等市場。

夜間營運計畫方面，舉凡海安路藝術街、西門市場、魚市場、河樂廣場、中正路商圈、保安路美食圈、藍晒圖園區等發展潛力市場，使其市場轉型再造生機。今年實施的示範攤位改造計畫（20攤），包括友愛市場、歸仁市場、西港市場、沙卡里巴市場、麻豆市三市場，採取參與式工作坊藉由專業顧問、民眾及創意種子的集思廣益，提出多面向的改造型式，已接近完成，由不同角度發現問題，找出提升環境品質的策略，創造市場新美學。

經發局市場處提出青創計畫分為青租及日租兩種，預計111年實施一年。青租條件有三，1.年滿20歲至40歳或未成年已婚，2.前3個月免使用費，3.後3個月使用費全額計算，一次收取後3個月使用費總費用。申辦日租：設籍南市年滿20歲或未成年已婚；月使用費除以30後之2倍計算；一次依申請使用日數收取整月費用，解決市場外部流攤問題，幫助想在市場創業者能夠減輕初期的負擔，更期待引進有創意的攤商來挑戰以活化市場空攤。

台南市長黃偉哲表示，市場是一般民眾日常生活最常去的地方之一，即便在疫情期間，在三級警戒的時候，市場也都沒有完全關閉，民眾需要到市場上去採買，這幾年，許多新興的超級市場或大賣場的興起，傳統市場受到很嚴重的衝擊，惟傳統市場關乎很多一般攤販全家的生計，所以如何優化是一個重要課題。