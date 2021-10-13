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台南市最長壽人瑞108歲阿嬤能念「四句聯」是全家福氣

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南西港區108歲黃烟是家人的福氣來源。圖／西港區公所提供
台南西港區108歲黃烟是家人的福氣來源。圖／西港區公所提供

台南西港區108歲黃烟是全市最長壽的人瑞，西港區公所今天代表市長黃偉哲前往贈送重陽賀禮，阿嬤僅稍有點中聽，身體健康，還念四句聯給替代役男聽，家人也很遵重阿嬤，稱她是家庭福氣來源，阿嬤的養身之道是很勤勞，飲食簡單清淡。

西港區公所今天前往慰訪區內百歲以上人瑞，提前歡度重陽敬老，其中住永樂里的黃烟今年108歲，但家人說她晚報戶口其實已經110歲，身體仍然很好，對永樂水塔、永樂道路規畫等如數家珍家訓，家人講到阿嬤的好就眉開眼笑，直說是全家福氣的來源。

阿嬤今天心情非常好，公所替代役男一起來拜訪，她還開心念起四句聯，公所人員說，替代役男要先來拜訪西港區最德高望重的耆老，是進入西港區的入門票，阿嬤聽了高興地笑了起來。阿嬤家人說家訓是以和為貴，阿嬤待人就是這樣和和氣氣，從年輕開始就很勤勞幾乎閒不住，什麼事情都要動手做，飲食沒有特別要求就是簡單清淡。

西港區目前有9位百歲人瑞，包含西港里邱源河、許黃樹蘭，南海里郭曾金英，檨林里丁謝服，金砂里謝順和，劉厝里黃方虳、劉黃丈，竹林里郭莊芒花及永樂里黃烟。其中黃烟女士為區內最長壽之人瑞，今年已高齡108歲，令人欽羨。

主任秘書黃崇賢表示，台灣老年人口比例不斷攀升，位居偏鄉的村里人口老化速度更甚，人口老化已經變成我們要積極面對的課題，區公所多年來一直積極推動各項政府的老年福利政策，透過各種健康促進、長期照顧等措施，以減輕家庭負擔，讓區內長輩能頤養天年。

台南西港區108歲黃烟今天念四句聯給替代役男聽。圖／西港區公所提供
台南西港區108歲黃烟今天念四句聯給替代役男聽。圖／西港區公所提供
台南西港區108歲黃烟今天念四句聯給替代役男聽。圖／西港區公所提供
台南西港區108歲黃烟今天念四句聯給替代役男聽。圖／西港區公所提供

阿嬤 替代役男

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