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開館將滿2年 南科考古館周六、日免費開放

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
開館將滿2年，國立台灣史前文化博物館南科考古館周六、日免費開放。圖／南科考古館提供
開館將滿2年，國立台灣史前文化博物館南科考古館周六、日免費開放。圖／南科考古館提供

國立台灣史前文化博物館南科考古館開館營運將滿2周年，為回饋遊客，將於本月16、17日兩天免費開放，還安排一系列表演活動，邀請各界周、六日參訪。

南科考古館自2019年10月19日開館，為慶祝開館2週年，館方規畫「Let’s GO！考古同盟時代」為主題系列活動，包含館內互動遊戲闖關及館外的美食市集、平埔樂舞展演、國小音樂團體表演、小考古大任務戲劇表演，以及編織藤環工作坊活動。16日安排了平埔樂舞展演、光榮實小弦樂團、新市國小弦樂團、南科實小直笛團，為新來的盟友們獻上樂舞表演；17日有適合孩童參與的「小考古大任務」戲劇教育活動。

這次館慶也邀請南瀛天文館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、樹谷生活科學館於館內設置有趣闖關攤位，遊客只要完成集章規則，就可以把超值獎品帶回家。為提供民眾更優質服務，館慶當天將推出新的會員卡制度，「WOW卡」及「OH卡」，民眾成為考古館的會員即可享有更多超值優惠及服務，館慶兩天期間辦卡，將可參加挖挖樂抽獎。

更多訊息，可至南科考古館臉書專頁查詢最新消息

開館將滿2年，國立台灣史前文化博物館南科考古館周六、日免費開放。圖／南科考古館提供
開館將滿2年，國立台灣史前文化博物館南科考古館周六、日免費開放。圖／南科考古館提供
開館將滿2年，國立台灣史前文化博物館南科考古館周六、日免費開放。圖／南科考古館提供
開館將滿2年，國立台灣史前文化博物館南科考古館周六、日免費開放。圖／南科考古館提供

考古 南科 樂團

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