台南沙崙國中轉型雙語學校 新建工程定114年完工

配合沙崙智慧綠能科學城計畫發展，台南市政府規劃將歸仁區沙崙國中轉型為幼兒園到12年級全雙語學校，已獲教育部核定經費，相關硬體工程預計明年開工，民國114年完工。

台南市長黃偉哲今天前往沙崙國中了解相關計畫工程進度及雙語教育規劃情形，並與正在上英語課的學生進行遊戲式教學互動。

黃偉哲接受媒體聯訪時表示，目前因少子化因素影響，中央對於新設學校計畫通常不太支持，但未來在沙崙智慧綠能科學城會有許多高科技產業的工程師或研究人員進駐，其中可能還有來自國外的人口，因此沙崙國中轉型為幼兒園到12年級全雙語學校計畫才獲教育部支持。

黃偉哲表示，目前中央核定了新台幣8.47億元，加上市府的配合款，未來大新豐地區的教育環境可望有大幅度改進，讓學子們共同接受國際化洗禮。

台南市教育局長鄭新輝表示，目前沙崙國中轉型規劃設計新校舍、廚房、體育館及綜合球場等設施，預計111年2月開工，114年完工，學校未來將以學習轉運站（learning hub）理念，藉由開放、彈性的共享空間，讓不同年級、學制的學生可互相交流及學習，並將加強學生雙語聽說讀寫能力。