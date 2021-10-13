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嘉縣議會國民黨團質詢翁章梁 批疫苗、台鐵水上大平台

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁上午議會施政報告結束，國民黨議員詹琬蓁(右)質詢。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁上午議會施政報告結束，國民黨議員詹琬蓁(右)質詢。記者魯永明／翻攝

嘉義縣長翁章梁上午議會施政報告結束，在野國民黨團書記長李國勝、議員王啟澧、詹琬蓁，分別針對五倍券振興獎勵方案、疫苗政策，以及台鐵水上鄉大平台計畫質詢，要求加強五倍券在地消費防弊措施，儘速發放衛生所執行防疫勤務加班費，研議水上鐵路高架化分段實施。

國民黨議員林于玲說，派系對立不會長久，縣長施政報告，讓她有幸福感覺，縣府明年承辦全民運動會，希望民雄鄉增設簡易棒球、壘球場。議員李國勝要求五倍券振興獎勵方案，保障設籍嘉義縣攤商權益，要訂專責防弊機制，尤其文觀局委外辦理獎勵補助，更要注意防弊。

議員詹琬蓁要求儘速發放衛生所人員防疫執勤加班費，衛生防疫人員工作辛苦，至今未領取加班費。議員王啟澧批新冠疫苗上網登記，不容易等到疫苗，國產高端疫苗採緊急授權，未獲國際認證，讓民眾不放心，他登記ＡＺ、莫德納，卻苦等不到，只好到隔壁嘉義市施打ＡＺ殘劑。

王啟澧說，水上鐵路高架化未獲交通部支持，改以水上農會地點的大平台計畫取代，至今規畫未定案公布，如果全線鐵路高架化未獲採納，民意不支持大平台計畫，希望分段實施高架化，將嘉義市鐵路高架延伸到水上警分局前的平交道，解決鬧區交通瓶頸問題。

翁章梁說，會注意五倍券振興獎勵方案防弊；他率先打ＡＺ疫苗，妻子選打高端疫苗，他們夫婦施打都未出現不適，疫苗種類開放民眾自由選擇；衛生所防疫執勤的加班費，與獎勵金發放問題釐清中，會儘快解決發放；水上大平台計畫還在規畫，議員王啟澧意見會納入評估。

嘉義縣長翁章梁（左）上午議會施政報告結束，國民黨團書記長李國勝議員(右)質詢。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁（左）上午議會施政報告結束，國民黨團書記長李國勝議員(右)質詢。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁上午議會施政報告結束，國民黨議員王啟澧(右)質詢。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁上午議會施政報告結束，國民黨議員王啟澧(右)質詢。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁上午議會施政報告結束，國民黨議員林于玲（右）質詢。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁上午議會施政報告結束，國民黨議員林于玲（右）質詢。記者魯永明／翻攝

高端疫苗 加班費 衛生所

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