疫情趨緩求才與徵才都大增 台南連辦7場徵才活動

疫情趨緩後，找工作的人與求才的企業都大增，勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心統計台南9月求才人數比8月成長2成，而10月現在過了不到一半，求才人數已逼近9月整個月，中心將從明天起到月底，連續舉辦7場徵才活動，提供逾1400個工作機會，想找工作者別錯過。

台南中心表示，徵才活動日期分別在本月14日、15日、20日、22日、26日及27日。10月14日共兩場，第一場在上午9點30分至11點，「期美科技」在新吉工業區服務中心(台南市安南區安新二路99號)提供100個工作機會。第二場在下午2點至4點在仁德區公所3樓會議室(台南市仁德區中正路三段5號)徵才，由萬國通路、奇美食品、廣吉食品等10家廠商提供200個以上工作機會。

10月15日下午2點至4點，「全一電子」在安平工業區服務中心3樓訓練教室(台南市南區中華西路一段67號)提供340個工作機會。

10月20日上午9點至12點「璟鋒工業」在廠區(台南市關廟區關新路一段628號)提供80個以上工作機會。

10月22日上午10點至12點30分在大豐里活動中心(台南市北區武聖路315號) 辧理2021「防疫一起來，作夥呷頭路」徵才，由金智洋科技、堤維西交通、欣昱晟工業等12家廠商聯合徵才，提供400個以上工作機會。

10月26日下午2點至4點在安平工業區服務中心3樓訓練教室(台南市南區中華西路一段67號)，預計辧理金振揚精密工業、福安工業等廠商微型徵才活動，將提供近100個工作機會。

10月27日下午2點至4點，「群創光電」在台南就業中心3樓會議室徵才，提供200個工作機會。