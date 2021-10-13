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大台南會展中心首展 預計2022第2季登場

中央社 / 台南13日電

由經濟部全額出資逾新台幣20億元打造的大台南會展中心於9月底完工，台南市政府今天邀集經濟部國際貿易局與營運商代表前往視察軟硬體設施，預計於明年第2季辦理首展。

台南市長黃偉哲等人在聽取市府工務局及施工廠商的簡報後進入場館內參觀，了解場館特色及各項軟硬體設施準備進度。

黃偉哲表示，因應未來觀展及鄰近的三井OUTLET人潮，市府配合開發周邊道路交通，斥資1300萬元計劃整修歸仁十二路周邊人行道環境，並拓寬歸仁十八路，預計於明年1月中旬完成，以因應未來尖峰時段車流，並提供更優質的綠帶人行環境及友善空間。

黃偉哲說，未來在大台南會展中心舉辦的研討會、展覽，將帶動旅行業、運輸業、旅館等相關產業發展，創造更多就業機會，市府先前已先爭取開闢沙崙綠能科學城聯外道路，往北可接歸仁區主要商圈，往東可直達關廟區，加上施工中台86線大潭交流道匝道拓寬工程，使聯外交通更便利。

他說，大台南會展中心預計於今年底正式啟用，並將由營運商於明年第2季辦理首展，未來歡迎各政府機關、工商團體多運用會展中心場地舉辦各類活動。

台南市工務局指出，大台南會展中心展場基地面積5萬2000平方公尺，為地上4層、地下1層建築，檢地板面積4萬2697平方公尺，展場為淨高12公尺以上的無柱空間，可規劃601個展覽攤位，還有大型的1000人、800人會議室可供彈性分隔使用，以及8間中、小型會議室，可滿足各類商務需求。

台南 黃偉哲 人行道

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