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創新轉型農工大縣全面啟動 翁章梁議會施政報告新願景
「農工大縣正在實現！」嘉義縣長翁章梁上午在縣議會定期會施政報告，詳敘半年縣府團隊施政作為，包括中央支持設置科學園區、台糖五分車將銜接高鐵站與故宮南院、故宮國寶文物修復展示館明年開工等多項接軌國際重大建設。
翁章梁強調，縣府團隊帶領縣民走在轉型道路，朝農工大縣前進，他相信，新嘉義一定越來越好。他指出，嘉縣長期面臨人口老化及人口流失困境，傳統農業缺乏多元就業機會，他就任全力推動農工大縣，優質化大埔美及馬稠後產業園區投資環境，在中央支持下，規畫民雄航太園區、水上南靖產業園區、中埔公館科技園區及科園區。
大埔美園區完成開發，115家廠商投資，98家生產營運；馬稠後產業園區一期29家廠商進駐，18家廠商生產營運，員工1100人，年產值約百億元；馬稠後後期進行整地、排水、汙水管線、道路等公共工程，明年5月前完成土地標售，聯外交通縣道167線拓寬工程明年8月完工。
民雄航太園區進行環評、地質鑽探等先期作業；行政院長蘇貞昌支持設置民雄「國家級無人機研發測試驗證中心」，以及利用閒置原台體大嘉義分校的「無人機產業聚落發展之先導基地」。
水上南靖及中埔公館科技園區由經濟部開發，去年6月完成開發許可，進入實質開發；9月5日蘇貞昌宣布在台糖太保農場設科園區，讓農工大縣發展結構更完整，產業將進入世界尖端科技鏈，讓嘉義子弟有更多選擇回家鄉就業，照顧年邁父母。
科園區占地88公頃，建構智慧農業、智慧載具及精準健康三大產業聚落，連結嘉縣機械製造、醫療保健、化學材料、電子零組件及農業生技產業，促成「強化升級在地產業」、「引入前瞻應用科技與研發龍頭」、「擴大區域研發能量」及「鏈結區域科技產業生態系」。
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