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嘉義鐵路高架化延伸至民雄定案 預計2030年通車
嘉義縣市鐵路高架化預計延伸至民雄，並增設頭橋站，交通部長王國材、鐵道局長伍勝園今上午至前往民雄考察；伍表示，已補助縣府針對增設頭橋站進行可行性評估，延伸民雄案將如期推動，計2030年完工通車。
伍勝園簡報說，民雄鐵路高架化北起頂寮路平交道北側，南至嘉北站北端，全長約8.92公里，總經費157億元，高架化延伸至民雄將緊鄰既有鐵道規劃路線，另將拆除民雄、文隆、頭橋等3座陸橋。
高架橋一般路段將設計成2股道，全寬11.8公尺，車站段將設計2月台、4股道，整體工程今年8月已提報環評，預計2024年9月發包施工，2030年9月前完工通車。
立委陳明文表示，頭橋地區有民雄、頭橋工業區，將來還有中科院航太所進駐，近年急速成長近4萬，有設站之必要性。王國材表示，在可行性評估提出之後將加速審查與後續作業，儘可能配合民雄段高架工程進行。
民雄車站謝姓計程車業者肯定政府作為，表示每逢假日站前總人滿為患，希望能加速工程進度，早日紓解車流。
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