嘉義鐵路高架化延伸至民雄定案 預計2030年通車

嘉義縣市鐵路高架化預計延伸至民雄，並增設頭橋站，交通部長王國材、鐵道局長伍勝園今上午至前往民雄考察；伍表示，已補助縣府針對增設頭橋站進行可行性評估，延伸民雄案將如期推動，計2030年完工通車。

伍勝園簡報說，民雄鐵路高架化北起頂寮路平交道北側，南至嘉北站北端，全長約8.92公里，總經費157億元，高架化延伸至民雄將緊鄰既有鐵道規劃路線，另將拆除民雄、文隆、頭橋等3座陸橋。

高架橋一般路段將設計成2股道，全寬11.8公尺，車站段將設計2月台、4股道，整體工程今年8月已提報環評，預計2024年9月發包施工，2030年9月前完工通車。

立委陳明文表示，頭橋地區有民雄、頭橋工業區，將來還有中科院航太所進駐，近年急速成長近4萬，有設站之必要性。王國材表示，在可行性評估提出之後將加速審查與後續作業，儘可能配合民雄段高架工程進行。

民雄車站謝姓計程車業者肯定政府作為，表示每逢假日站前總人滿為患，希望能加速工程進度，早日紓解車流。

立委陳明文邀集交通部長王國材到嘉義縣考察鐵路高架化延伸至民雄案進度。記者莊祖銘／攝影