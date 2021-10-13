台南市議會辦重陽敬老同樂會 最大獎為4天3夜郵輪行

明天就是重陽節，台南市議長郭信良指出，明天市議會將舉辦重陽敬老活動，今年敬老活動扭蛋最大獎為4天3夜郵輪行，然而中央政府對郵輪旅行尚未開放，呼籲政府應考量到疫情減輕，讓郵輪業恢復經營，不僅可增加國內觀光的選擇，也能達到提振經濟的效果。

郭信良表示，明天將是議會連續3年舉辦敬老表揚同樂會，傳統的重陽敬老活動都是到長者家中致贈賀禮，不敢讓長輩有過多勞動，卻忽略長輩就像小孩一樣喜歡熱鬧、新鮮事物，基於此想法，台南市議會將重陽敬老表揚以同樂會的方式呈現，果然獲得好評。

對於議會敬老表揚活動成功的秘訣，郭信良表示就是做出新意，他感謝亞德客國際集團、台灣首廟天壇、四草大眾廟、虎頭蜂集團、雲頂集團星夢郵輪等贊助單位，大家齊心投入，讓議會可以持續推出扭蛋機這類的創意，獎品豐富又好玩，讓老人家都樂開懷。

郭信良說，議會年年舉辦的敬老表揚同樂會已做出口碑，家住安平的郭簡彩鳳阿嬤日前還製作2大盤桂圓紅棗洋菜凍，送來議會，感謝議會在重陽敬老的用心，只要百歲長者喜歡，議會的敬老表揚同樂會就會繼續舉辦下去。