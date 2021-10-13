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疫情趨緩 台南就業中心10/14起開辦7場徵才活動

中央社 / 台南13日電

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心今天宣布，10月14日起將陸續開辦7場徵才活動，提供逾1400個工作機會。

台南就業中心今天指出，疫情趨緩，廠商9月求才人數較8月成長逾2成，10月中旬求才更甚，台南就業中心將加速廠商及求職者媒合面試，將分別於10月14日、15日、20日、22日、26日及27日開辦7場徵才活動。

14日徵才活動有2場，第1場在台南市新吉工業區服務中心，由期美科技提供100個工作機會；第2場在台南市仁德區公所，由萬國通路、奇美食品、廣吉食品等10家廠商提供200個以上工作機會。

全一電子15日將在台南市安平工業區服務中心提供340個工作機會。璟鋒工業20日將在廠區（台南市關廟區關新路1段628號）提供80個以上工作機會。

台南市北區大豐里活動中心22日將舉辦2021「防疫一起來，作夥呷頭路」徵才活動，由金智洋科技、堤維西交通、欣昱晟工業等12家廠商聯合徵才，提供逾400個工作機會。

台南市安平工業區服務中心26日將舉辦金振揚精密工業、福安工業等廠商微型徵才活動，提供近100個工作機會；群創光電27日將在台南就業中心徵才，提供200個工作機會。

台南 徵才活動

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