台南市小黃公車「預約站牌」 今新增龍崎區5站

為擴大偏鄉公共運輸涵蓋率，台南市推出小黃公車「預約站牌」機制，今天上午新增龍崎區中坑里清水宮等5處預約站牌，讓沒有路線經過的偏遠民眾也能搭車。

70歲阿嬤陳招弟說，龍崎山區道路大多狹小，大型公車沒辦法開到山區，可以事先預約計程車後搭車到市區，到醫院看門診很方便。68歲老翁林來福表示，以往山區要搭公車得走30多分鐘才有公車站，現在有小黃公車，在家附近就有站牌可搭，很進步。

台南市2019年起實施小黃公車至今有11條路線，台南市政府交通局率先推出「預約站牌」的服務方式，使服務進一步擴及深入周邊區里部落。

市長黃偉哲今天在清水宮前宣布啟用龍崎區5個預約站牌，他說，龍崎區原已有紅11、紅12兩條小黃公車路線，但尚有5個部落距離路線較遠，長久以來無公共運輸，但要專門開設新路線又不具經營規模，交通局經過一番苦思發揮創意，首創「預約站牌」模式。

黃偉哲表示，「預約站牌」沒有固定班次，但只要預約叫車，業者便能依需求派車前往預約站牌載送提供服務，讓公共運輸資源能最有效利用。

龍崎區新增「土崎里活動中心」、「中坑里清水宮」、「普陀山觀音寺」、「大坪里活動中心」、「石𥕢里車埕」共5處預約站牌。

交通局長王銘德說，「預約站牌」的使用方式和一般小黃公車的預約規則相同，只要2人以上共乘，在搭車前1日下午5點前撥打叫車電話（06）2912222，或使用大台南公車APP預約功能，確認時間地點就完成預約叫車服務。