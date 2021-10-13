台南178線安定港尾斥1600餘萬刨舖 下月底「還民路平」

往來南科重要道路的台南市178線，安定區港尾段約2公里，傳出道路品質不佳，市府工務局投入約1600萬元本月將施工，預計下月底完工，希望還給用路人更平坦的道路。

南市府表示，市長黃偉哲上任相當重視道路平坦舒適問題，獲知安定區市道178線港尾段道路品質不佳，影響行車安全，去年指示相關單位速改善；工務局現勘後，編列預算納入今（110）年辦理。

工務局進一步指出，「市道178線6至8K道路改善工程」，經費約1620萬元，改善路段，自安定交流道旁中油安定交流道站往港口方向約1800公尺長度。

除AC全線刨舖，也針對路基較軟弱處進行路基改善，另將19處人手孔下地；目前等雨水箱函人孔新設完成，預定10月下旬進行178線改善工程，工期1個月。完成後可增加道路平坦美觀與提升用路人行車舒適度。