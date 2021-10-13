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影／秋季限定虱目魚收成 「弄魚」防撞擊漁民自製鋼盔

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
秋天嘉縣虱目魚收成季節，養殖漁民駕膠筏在魚塭快速繞駛，魚群受驚嚇瘋狂地跳躍，衝出水面，漁民再下水捕撈，「弄魚」場面壯觀。記者魯永明／翻攝
秋天嘉縣虱目魚收成季節，養殖漁民駕膠筏在魚塭快速繞駛，魚群受驚嚇瘋狂地跳躍，衝出水面，漁民再下水捕撈，「弄魚」場面壯觀。記者魯永明／翻攝

嘉義縣是全台虱目魚第三大產地，秋天收成季節，沿海布袋鎮是虱目魚故鄉，養殖漁民遵循傳統捕撈，駕膠筏在魚塭快速繞駛，魚群受驚嚇瘋狂地跳躍，衝出水面，漁民再下水捕撈，「弄魚」場面壯觀，漁民避免被躍起水面魚兒撞擊，用安全帽加上鐵紗網，自製防「虱林彈雨」鋼盔。

入秋虱目魚收成，捕撈前的「弄魚」場面壯觀！在嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩魚塭，進行弄魚，陳駕膠筏在魚塭快速繞駛，虱目魚受驚嚇，極瘋狂地跳躍及衝出水面。

大量魚兒衝刺飛跳，銀白鱗片在陽光下反射，閃閃發亮，更顯耀眼，縣府漁業科長張建成說，每次目睹弄魚，都嘆為觀止，為防虱目魚躍起水面撞擊，漁民用安全帽加上鐵紗網，自製防「虱林彈雨」鋼盔。漁民形容「弄魚」場面「虱林彈雨」。

張建成指出，「弄魚」目的為使虱目魚將腸道排除乾淨（消肚），避免收成後魚隻肚內腐壞，不易保鮮，這是漁民代代相傳智慧。

虱目魚又稱牛奶魚，肉質細味道鮮美，富含優質蛋白質、維生素B群及EPA、DHA，極為營養，去年受疫情影響，國際市場停頓，外銷受阻，為穩定產銷，漁業署啟動獎勵生產調節、促進外銷、凍儲及紓因貸款措施，縣府推動電商及行銷措施，拓展通路，穩定魚價。

張建成表示，今年雖遭逢本土疫情，但產銷穩定，虱目魚產地池邊價，每台斤41、42元，價格看悄，縣府不舉辦千人虱目魚宴，改以線上虱目魚嘉年華活動行銷。

秋天嘉縣虱目魚收成季節，養殖漁民駕膠筏在魚塭快速繞駛，魚群受驚嚇瘋狂地跳躍，衝出水面，漁民再下水捕撈，「弄魚」場面壯觀，漁民避免被躍起水面魚兒撞擊，用安全帽加上鐵紗網，自製防「虱林彈雨」鋼盔。記者魯永明／翻攝
秋天嘉縣虱目魚收成季節，養殖漁民駕膠筏在魚塭快速繞駛，魚群受驚嚇瘋狂地跳躍，衝出水面，漁民再下水捕撈，「弄魚」場面壯觀，漁民避免被躍起水面魚兒撞擊，用安全帽加上鐵紗網，自製防「虱林彈雨」鋼盔。記者魯永明／翻攝
秋天嘉縣虱目魚收成季節，養殖漁民駕膠筏在魚塭快速繞駛，魚群受驚嚇瘋狂地跳躍，衝出水面，漁民再下水捕撈，「弄魚」場面壯觀。記者魯永明／翻攝
秋天嘉縣虱目魚收成季節，養殖漁民駕膠筏在魚塭快速繞駛，魚群受驚嚇瘋狂地跳躍，衝出水面，漁民再下水捕撈，「弄魚」場面壯觀。記者魯永明／翻攝

漁民 疫情

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