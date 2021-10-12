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成大樹木遭斷根灌水泥校方震怒 包商挖除水泥設護網

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
成大將改老人醫院，承包商搭建圍籬，卻挖斷樹根並灌水泥，危及樹木生長。記者鄭惠仁／攝影
成大將改老人醫院，承包商搭建圍籬，卻挖斷樹根並灌水泥，危及樹木生長。記者鄭惠仁／攝影

成大將在台南市敬業校區蓋老人醫院，包商在國慶連假前進行圍籬設置，並移植部分樹木，卻出現行道樹遭斷根及在旁灌上混凝土，可能危及樹木生長，護樹團體要求包商依規範處理行道樹，成大也強烈要求改善。連日來施工廠商已將混凝土挖除，並設護網保護樹幹，並強調施工期間會依規定護樹。

成大敬業校區位於東豐路、林森路口處的網球場即將興建老人醫院，因施工安全需求，營造業者將把屬於成大校地約5公尺的退縮地設置安全圍籬，除移植部分樹木，另灌漿以搭建鐵製圍籬，卻出現部分行道樹樹根遭挖斷，旁側灌水泥，可能影響樹木生長的狀況。

台南社大研究員晁瑞光，認為這樣的施工方式對樹木不夠友善，況且老人醫院施工就要好幾年，樹根遭混凝土包住，勢必影響生長，甚至會枯死。要求廠商施工時能顧及樹木的棲地環境，不要害了這些行道樹。

經本報報導後，成大立即要求廠商改善，連日來廠商已將會影響樹木生長的混凝土挖除，除了重新整理細根，並換土、施肥，改善棲地，樹幹也套上護網保護，廠商表示，護網內還會放置防碰撞的發泡性軟質物體，確實保護樹木。

承包商已將樹旁的混凝土挖除，除改善棲地土壤並設護網，保護樹木。記者鄭惠仁／攝影
承包商已將樹旁的混凝土挖除，除改善棲地土壤並設護網，保護樹木。記者鄭惠仁／攝影

成大 行道樹

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