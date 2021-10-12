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蘇治芬負傷請命！農委會從善如流 速訂農機檢定辦法

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
農委會積極推動國產農機，廠商經3年改良自走式輕便型蒜頭播種機問世，今天觀摩會吸引大批農民參觀。記者蔡維斌／攝影
農委會積極推動國產農機，廠商經3年改良自走式輕便型蒜頭播種機問世，今天觀摩會吸引大批農民參觀。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾晟豐農機公司經三年研發改良，推出最新型「蒜頭播種機」，今天發表會邀請農糧署參加，實地操作播種機功能，立委蘇治芬要求農糧署加速建立農機審查SOP，以迎接新農業AI機械時代來臨，農糧署也表示將盡速召開專家會議訂定蒜頭農機檢定標準規範，以能落實推動農民購買補助3分之1的福利政策，獎勵國產農機更精進。

立委蘇治芬和農委會農糧署中區分署長姚士源、台南農改場雲林分場長楊藹華及農試所農工組長楊智凱，參加國產大蒜播種機發表會，吸引大批蒜農前往觀摩，由晟豐農機公司耗時3年開發的自走式大蒜種植機首度亮相，並實際操作播種蒜情形。

為改善農村嚴重缺工，晟豐公司不斷推動農機改良，耗時三年，成功開發這部自走式大蒜種植機，

除具備開溝功能，且播種後可自動覆土；種植效率兩人搭配操作即可，一台可抵7至12名人力相當實用。

晟豐負責人林宗智以試驗數據說明3年來的改良情況，強調相較於拖曳式播種機，這種新機型更適合無曳引機的農友購置，成本與保養費用均低；具備座椅可減少勞力支出，並可讓農友隨時檢視種植過程，提高播種成功率，產量不輸給人力種植

腳韌帶受傷的立委蘇治芬仍負傷參加，一跛一跛陪著下田查勘，並要農民點出機械缺點，好讓農機學者再改良「一定要做出最符合國人使用的國產農機！」蘇治芬說，即將進入AI新農業時代，全面機械化勢所必然，她要求農試所盡速制訂完善的檢定機制，讓好的產品早日上市，讓農民早獲補助，趕上農業機械時代。

姚士源說，小型農機可獲3分之1補助，一台30萬元農機就可獲10萬元補助，大幅減輕農民負擔。農工組楊智凱說，目前蒜頭農機方面尚無檢定基準，將會盡速召開專家會議制訂相關規範標準，只要經農工所審核符合標準者就可申請補助。

農委會積極推動國產農機，廠商經3年改良自走式輕便型蒜頭播種機問世，今天觀摩會吸引大批農民參觀。記者蔡維斌／攝影
農委會積極推動國產農機，廠商經3年改良自走式輕便型蒜頭播種機問世，今天觀摩會吸引大批農民參觀。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬腳傷一跛一跛下田，還不忘要求農委會人員加速制訂農機檢定規範，好能補助農民購買國產農機。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬腳傷一跛一跛下田，還不忘要求農委會人員加速制訂農機檢定規範，好能補助農民購買國產農機。記者蔡維斌／攝影
農委會積極推動國產農機，廠商經3年改良自走式輕便型蒜頭播種機問世，今天觀摩會吸引大批農民參觀。記者蔡維斌／攝影
農委會積極推動國產農機，廠商經3年改良自走式輕便型蒜頭播種機問世，今天觀摩會吸引大批農民參觀。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬腳傷一跛一跛下田，還不忘要求農委會人員加速制訂農機檢定規範，好能補助農民購買國產農機。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬腳傷一跛一跛下田，還不忘要求農委會人員加速制訂農機檢定規範，好能補助農民購買國產農機。記者蔡維斌／攝影
農委會積極推動國產農機，廠商經3年改良自走式輕便型蒜頭播種機問世，今天觀摩會吸引大批農民參觀。記者蔡維斌／攝影
農委會積極推動國產農機，廠商經3年改良自走式輕便型蒜頭播種機問世，今天觀摩會吸引大批農民參觀。記者蔡維斌／攝影

農民 蘇治芬 農糧署

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