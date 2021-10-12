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台南市這區適合長輩居住 共有12名百歲人瑞
台南市七股區百歲人瑞達12人，除了2人住在外地外，區長顏文穗今天代表市長黃偉哲，率領公所同仁親至到10位百歲人瑞住處， 重陽節將屆，為弘揚重陽敬老精神以及對百歲人瑞的關懷，向長輩傳達敬意，獻上最誠摯的祝福。
七股區百歲人瑞有中寮里陳李花盆（女）及苗雯（男）、三股里李少清（男）、張景良（男）、任克昌（男）、永吉里莊方束（女）、竹橋里張黃宿（女）與林黃瑞香（女）、樹林里黃王金玉（女）與黃金從（男）、大潭里陳卷（女）、玉成里陳洪蘭（女）。
區長顏文穗表示，七股區今年度領有重陽禮金人數為4745人，而百歲人瑞更有12人（其中2人現住他區）之多，以人口數來看，人瑞的比率相當高，足見七股區是一個適合長輩居住的地區。七股區有11個社區照顧關懷據點和城內日間照顧中心，及位於三股里的「佳里榮民之家」可讓長輩就近得到照顧，子女更安心，也歡迎長輩多加利用。
七股區公所表示，今年百歲人瑞，台南市政府和總統府為傳達對高齡者的敬重，分別致贈人瑞禮金、金鎖片等。剛好滿一百歲人瑞，市府致贈每人重陽節敬老禮金1萬元及匾額一方、總統府致贈金鎖片一個和敬老狀一幅。已超過百歲的人瑞，市府致贈重陽節敬老禮金1萬元及智能溫控熱水瓶一台、總統府致贈金鎖片一個。
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