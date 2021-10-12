台南百年水塘連假車隊大量偷倒廢土石 民眾投訴今稽查

讀者投訴表示，國慶連假期間台南市歸仁區車水馬龍的成功、凱旋路口一處百年大水塘，遭人傾倒大量磚塊、混凝土、建築廢棄物，但舉發後，廢棄物還是繼續倒、他到現場去拍照還立即有人開車出來追逐。「連續5天砂石車成群結隊出入、有如國慶閱兵分列式」，當地是交通要道、業者明目張膽目無法紀，政府卻絲毫沒有作為。

檢舉者表示去年就檢舉過一次，過了幾個月都沒有用，後來向本報投訴，市府聯合稽查、開出6萬元罰單，水塘停止棄土；不料日前附近民眾發現，國慶連假不斷有砂石車成群結隊進入傾倒廢土，現場還有兩部大怪手及推土機迅速掩埋，民眾投訴本報表示，當天就檢舉但到今天過了5天都無下文。

歸仁區公所下午會同市政府地政、農業、環保、工務等單位稽查，業者明顯違規、已勒令停止作業，並將開單告發。

市府稽查結果指出，這筆土地經查未向農業局申請農地填土，現場鐵皮圍牆及有固定基礎鐵管鐵絲網圍牆亦未向公所申請農業設施容許使用。現勘回填面積約0.9公頃，回填土方為表面可見碎紅磚塊、混凝土塊、石頭等物，經農業局確認不符農業使用，地政局續依區域計畫法規定裁罰。

環保局表示，將針對現場採樣送驗，視試驗報告數據判讀是否違反廢棄物清理法辦理，另外現場土石方運載車於該地號出入口成功路因天雨造成道路積水泥濘，影響行車安全及環境衛生，將依相關規定裁處。