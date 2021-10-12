中正研究生打高端昏迷近月 嘉縣議員批衛生局處置緩慢

嘉義縣中正大學黃姓男研究生打高端疫苗6天後，9月16日騎機車停等紅綠燈，突然昏迷摔倒，路人報案緊急送大林慈濟醫院，經2次重大手術至今近1個月，仍陷昏迷；民眾黨立委賴香伶、張其祿日前陪研究生父親開記者會批政府漠視，要求疫苗接種救濟應認定從速、從寬。

嘉縣議會國民黨團書記長李國勝議員、議員林于玲，上午在議會痛批衛生局慰問處置緩慢，黃姓研究生9月16日昏倒，直到上月25日黃父才接到衛生局電話，衛生局不主動關心處置。

黃父在民眾黨記者會說，兒子聽政府宣導，主動接種高端疫苗，他事前不知道孩子會打高端，否則一定攔阻，現在他與妻子只能放下工作照顧孩子，孩子昏迷逾20天，當時院方通報疑似疫苗嚴重不良反應後，民雄衛生所請他去填寫申請單，此後就無消無息，連現在申請進度到哪都不知道。

9月25日媒體報導他孩子事件後，當晚接到衛生局打來電話，詢問兒子狀況，可見相關單位對事件後知後覺，消極被動，孩子還躺在加護病房，這段時間政府、高端廠商都沒來關心，令人十分心寒。

縣長翁章梁說，衛生局主動關心慰問處理，他特別交代提供協助，大林慈濟也會全力救治。衛生局長趙紋華表示，9月18日接獲慈濟不良事件通報，即通知民雄衛生所介入追蹤，9月19日聯繫電訪黃生母親，協助申請預防接種受害救濟，9月19日協助南區管制中心防疫醫師調閱病歷，請醫院全力救治。

9月20日接獲申請書發文調閱3年7家醫療機構就醫病歷，9月25日電訪黃父說明；慈濟協助安排家屬暫住居所，協助家屬；7日衛生局電訪黃父將就醫紀錄送預防接種受害救濟委員會，會請中央盡速安排審議；昨天再電訪黃父，黃父表達無法接受中央官員向媒體表示兒子昏迷無法證實與疫苗有關，希望加快審議程序盡快有結果。