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鄭怡靜回饋鄉里 明回台南母校歸仁國小捐贈體育獎助金

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
鄭怡靜上月參加全運會金牌戰畫面。圖／110全運會提供
鄭怡靜上月參加全運會金牌戰畫面。圖／110全運會提供

東京奧運桌球混雙銅牌鄭怡靜回饋鄉里，訂明天下午與父親鄭博文等前往保西國小活動中心疫苗接種站，慰勞現場醫護及防疫工作人員，隨後到區公所感謝奧運桌球賽事期間協助轉播及防疫，並捐贈體育獎助金給歸仁國小，回饋母校啟蒙與栽培。

歸仁區公所表示，明下午於保西國小活動中心開設大型疫苗接種站，方便民眾接種疫苗。鄭怡靜為體恤防疫前線醫護及工作人員，並感謝歸仁鄉親們於奧運期間鼓勵與支持，慰勞現場醫護人員及防疫工作人員，也向在場鄉親宣導防疫措施，以實際行動為家 鄉盡力。區公所也將頒獎座祝賀怡 靜，並贈近期區公所推出的「花現歸仁」七甲花卉特色伴手禮盒，讓怡靜感受到家鄉特色產業，祝福怡靜再創佳績。

區長魏文貴表示，鄭怡靜是土生土長的歸仁子弟，自國小二年級加入桌球隊，從歸仁國小、歸仁國中和新豐高中各階段培訓迄今，怡靜個性沈穩內斂，在訓練上積極努力不怕苦，立下扎實的基本功，14歲國二時，便已入選台灣史上最年輕的女子成人國手。是歸仁之光，也是台灣之光。

鄭怡靜 體育

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