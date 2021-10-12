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第11輪人數爆巨量 台南加開16場次注射站供跨區登記

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
第11期注射疫苗的人數相當多。圖／台南市衛生局提供
第11期注射疫苗的人數相當多。圖／台南市衛生局提供

新冠肺炎疫苗到貨量創新高，民眾注射也進入高峰期，台南市衛生局表示，第11期台南市目前預約注射數量達到17萬多劑，由於量相當大，除了原有醫療院所外，全市將再開16場次的中、大型注射站，尚未登記注射的民眾可以跨區選擇這些注射站。

第11期已在昨天上午10時起開放預約，7月22日前已接種第一劑AZ疫苗的18歲以上、7月30日前接種第一劑的54歲以上市民，可預約第二劑AZ疫苗；BNT疫苗部分，開放22至12歲、18歲以上第9類，也提供45歲以上市民可預約第一劑。

衛生局表示，加開中大型注射站部分，AZ疫苗16日在仁德慈濟靜思堂、17日在永康國小、19與21日在新營的南瀛堂；BNT疫苗18日到21日4天在善化台糖區處活動中心、16到20日5天在仁德奇美博物館都會公園、16與17日兩天在中西區的中山國中、17日在麻豆區的曾文農工，民眾都可以視自己的方便，在1922平台上跨區登記注射。

衛生局表示，這一期目前已知的預約人數相當多，在AZ疫苗第二劑部分有7萬7836人、BNT第一劑則有9萬3438人，總計17萬多。

衛生局提醒，本期第一劑BNT疫苗預約期間為10月11日上午10時至10月13日中午12時；第二劑AZ疫苗自今日上午10時起開放預約，預約期間至13日中午12時截止，第11期接種期程為10月15日至10月21日。

AZ疫苗 BNT

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