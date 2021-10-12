雲林內品市場開設展售中心 主打最安全「雲饗豬」品牌

國內養豬最多的雲林縣，為打造雲林豬肉的專屬品牌，今天結合雲林肉品市場「雲饗豬」展售館開幕，同步發表以安全、安心「雙安」為主軸所開發的「雲饗豬」正式上市，縣長張麗善代言，強調雲林好豬不僅履歷保證，且都是聽音樂長大的豬，品質掛保證，歡迎更多廠商加入品牌好豬的行列，共為食安把關。

雲林肉品市場打造「豬市吉饗」雲饗豬展售教育館，今天啟動營運，縣長張麗善、肉品市場總經理黃加安及多家知名養豬廠商共同剪綵揭幕，並由縣長與廠商簽署合作意向書，打造雲林豬肉的專屬品牌。

「雲饗豬」將征服蘇東坡舌尖，張麗善說，雲林縣養豬一年高達160萬頭，約200億產值，為台灣養豬第一大縣，為食安把關，不僅全面禁止廚餘養豬，更成立零瘦肉精聯盟創立「雲饗豬」品牌，「饗」是盛宴款待之意。「雲饗豬」品牌意味著用盛情的優質料理招待。

張麗善說，獨特的優質「雲饗豬」，無藥物殘留，擁有產銷履歷、CAS、HACCP、ISO22000，兩項以上的認證，且都是聽音樂長大，可說是雲林好豬的精品版。從生產端、屠宰端、分切端均經過嚴格產銷履歷認證，落實產品溯源，縣府掛保證絕對是PRO好食。