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一樣的水果受同樣災損 唯獨雲林領不到補助 發動抗議

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
古坑農民所種的芭樂受損落滿地，卻無法獲得災害補助，質疑認定有失公平，群起向古坑鄉公所陳情抗議。記者蔡維斌／翻攝
古坑農民所種的芭樂受損落滿地，卻無法獲得災害補助，質疑認定有失公平，群起向古坑鄉公所陳情抗議。記者蔡維斌／翻攝

今年8月豪雨重創農產，雲林縣雖列入現金救助範圍，但古坑鄉2700多件申請案卻只核准通過100多件，近百位農民今天向古坑鄉公所陳情爭取公道，公所表示，將爭取覆審，協助受災農民獲得救助。

「一樣種鳯梨、芭樂，也在同一場水、旱災受損，有的縣市可救助，古坑農民一毛錢都沒有！」陳情農民今天激動質疑公所未通報災情，才使大家無法獲得救助，他們在公所門口遞交陳情書，要求公所給一個交代。

農民賴茂松等人說，農民的災損申請多數被以「受災面積未超過20%」為由打回票，但事實上從今年初嚴重旱災，再到8、9月水患重創，古坑地區的芭樂、鳯梨等農作物，受損起碼都有5成以上，農委會也一再重申災害認定務必要把握從寬、從簡、從速原則，但實際作為「差很大」，多數農民都領不到補助，他們認為勘災認定全憑自由心證，讓農民再蒙受2次傷害。

吳姓農民說，災損多少不能光憑眼睛看，目前是芭樂已結果並開始套袋，他種的2分多地，過去每季都需用4.5萬個套袋，今年用不到2萬個，損失超過5成顯而易見，也有據可查；農民說，今年旱澇交替，使果樹損傷落果非常嚴重，其他縣市都有補助，唯獨雲林連一點點補助都領不到，大家不知道公所勘災標準何在，希望給他們一個公道。

公所農經課長張育睿表示，農民申請天然災害的案件全部都有送縣府、農改場等單位勘察審核，將會協助農民再申請覆查；古坑鄉長沈勝騰也強調，公所會與農民站在一起，若無法順利獲得救助，將會陪大家一起向農委會抗議。

古坑農民所種的芭樂受損嚴重，卻無法獲得災害補助，質疑認定有失公平，群起向古坑鄉公所陳情抗議。記者蔡維斌／攝影
古坑農民所種的芭樂受損嚴重，卻無法獲得災害補助，質疑認定有失公平，群起向古坑鄉公所陳情抗議。記者蔡維斌／攝影
古坑農民所種的芭樂受損嚴重，卻無法獲得災害補助，質疑認定有失公平，群起向古坑鄉公所陳情抗議。記者蔡維斌／攝影
古坑農民所種的芭樂受損嚴重，卻無法獲得災害補助，質疑認定有失公平，群起向古坑鄉公所陳情抗議。記者蔡維斌／攝影
古坑農民所種的芭樂受損落滿地，卻無法獲得災害補助，質疑認定有失公平，群起向古坑鄉公所陳情抗議。記者蔡維斌／翻攝
古坑農民所種的芭樂受損落滿地，卻無法獲得災害補助，質疑認定有失公平，群起向古坑鄉公所陳情抗議。記者蔡維斌／翻攝

農民 古坑 災損

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