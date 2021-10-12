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郭董愛心！雲林救護車裝自動心肺復甦機 急救更給力
消防發展基金會今天捐贈總價約200萬元各種急救裝備給雲林縣消防局，包括自動心肺復甦機2組、全面雙罐式防毒面具10組；消防局長林文山表示，自動心肺復甦機是救命神器，有這2台新機器加入，全縣共28部救護車，全部都完成自動心肺復甦機配備，讓救護車急救更給力。
立委林文瑞今天代表消防發展基金會捐贈，林文瑞說，完善的防護設備與先進救護器材，才能讓第一線消防救護人員更具急救能力，守護人民生命財產，這些配備是由郭台銘文教基金會捐助經費給消防發展基金會，再轉贈給全國各縣市消防局。
林文山說，消防局執行OHCA救護案件通常需出動3名救護人員，自動心肺復甦機除可用更準確的深度及速率，對急救患者在車上，施行心肺復甦，不僅在分秒必爭之際，把握救命黃金時間，更可避免救護車遇緊急狀況如突然剎車，影響救護執行與消防救護人員安全。
尤其，在疫情期執行確診或檢疫患者救護，以自動心肺復甦機救護，可避免警消人員因人工壓胸與患者口鼻過於接近感染風險。林文山強調，消防局在全縣共有28台救護車，再加上這2台自動心肺復甦機已全部完成布建，搭配心電圖機讓緊急救護更有力。
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