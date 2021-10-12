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國慶連假台南各景點迎來疫情後遊客人潮最高峰

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南藝術節活動在國慶連假中舉辦《刈香傳藝．陣有藝思》，眾多陣頭到場表演。圖／文化局提供
台南藝術節活動在國慶連假中舉辦《刈香傳藝．陣有藝思》，眾多陣頭到場表演。圖／文化局提供

國慶連假各地景點紛紛迎來5月疫情之後、遊客人潮最高峰，台南市文化局統計包括赤崁樓等收費景點，連假期間共湧進3萬1000人次，是5月以來參觀人數最多的假期，市區的藍晒圖文創園區單日入園人次突破2500，也創年中疫情以來新高紀錄。

文化局統計，雙十連假期間，自營收費古蹟景點包含赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及山上花園水道博物館總計吸引逾3萬1000人次參觀，左鎮化石園區連假也有近7800人次入園，園區自疫情降級後，累計參觀人潮已直逼5萬人。

市區的兩大文創園區一直都是假期熱點，文化局表示，國慶連假期間，藍晒圖文創園區舉辦「囡仔覓 童玩闖關」活動，大小朋友玩跳房子、手繪卡片、踢毽子等童玩遊戲，闖關集點換商品，園區並有文創市集及街頭藝人表演，人潮滿滿；西竹圍之丘文創園區則首度由園區管委會號召園區夥伴推出「西遊竹圍文創市集」，兩天活動吸引計2千人次造訪。

而台南藝術節活動也在連假中舉辦，8、9日兩天有《刈香傳藝．陣有藝思》，10日則是《南瀛之光．唱秋臺南》歌王歌后級卡司演唱會，別具特色的藝陣演出共吸引1.5萬名觀眾、線上直播衝上20萬觸及率，國慶當日由3大金曲獎得主等6組重量級歌手接力演出，吸引場內外3萬聽眾聆聽。

台南市藍晒圖文創園區在國慶連假期間舉辦「囡仔覓 童玩闖關」活動，吸引眾多遊客。圖／文化局提供
台南市藍晒圖文創園區在國慶連假期間舉辦「囡仔覓 童玩闖關」活動，吸引眾多遊客。圖／文化局提供

文創 連假

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