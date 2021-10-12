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要上無障礙公廁須先走「天堂路」 台南市府：立即改善

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市永華體育園區橄欖球場下方的公廁通道有許多碎石，議員林美燕質疑，上個廁所要先通過障礙重重的「蛙人天堂路」。圖／議員林美燕服務處提供
台南市永華體育園區橄欖球場下方的公廁通道有許多碎石，議員林美燕質疑，上個廁所要先通過障礙重重的「蛙人天堂路」。圖／議員林美燕服務處提供

位在台南市南區永華體育園區整天都有運動民眾，不過，橄欖球場下方的公廁通道沒有鋪設無障礙坡道，卻布滿大小碎石，許多年長者抱怨危險，乘坐輪椅的身障者更是無法進入無障礙廁所，議員質疑，上個廁所還要先通過障礙重重的「蛙人天堂路」。

教育局長鄭新輝看到畫面後說，「這不通過我的檢視」，會立即改善；體育處解釋，是因前陣子該公廁尚未對外開放，所以才較凌亂，目前已整修完畢開放。

議員林美燕今在議會質詢秀出公廁外的畫面，她指出，許多民眾向她陳情，運動後一時尿急或肚子痛，到橄欖球場下方的公廁不僅沒有指引步道，出入口高低差也沒設置無障礙坡道，只能通過充滿碎石與泥沙障礙重重的「蛙人天堂路」才能「解放」。

林美燕說，過去橄欖球場下的閒置空間因疏於維護管理，逐漸荒廢無人使用，因此在2019年爭取約14萬的改善經費進行老舊公共設施修繕，也將橄欖球場廁所整建的工程納入其中，結果最基本的公共設施整建不到2年，映入眼簾卻是如此「落漆」，一般人進出都覺得不方便了，長輩也走得很辛苦，對於使用拐杖、助行器或是輪椅的身障者更是情何以堪。

鄭新輝看完畫面後說，要到無障礙公廁的通道這樣是不合格的，改天會請負責同仁坐輪椅看看可不可以進廁所，要將心比心，「這不通過我的檢視」，這對殘障朋友不友善，會立即改善。

不過，體育處長林義順會後解釋，之前該公廁都關閉未使用，最近因有民眾承租橄欖球場下方場地，需要用到該公廁，因此近日才拉起鐵門整修，導致通道上有碎石，目前已整修完畢，除鋪設坡道之外也清除碎石，開放使用。

身障者 體育

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