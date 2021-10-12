8具貓屍掛樹頭汙染環境!嘉縣動保人員查辦差點臭暈

嘉義縣家畜疾病防治所日前接獲議員姜梅紅服務處主任來電表示，有民眾通報海區東石鄉某處樹林有屍臭味，懷疑有動物受困急需救援，家畜所派員前往發現該處的一棵光禿樹上，赫然高掛8個內裝貓屍的發臭塑膠袋。

經查，原來該處長期被附近民眾將死貓裝袋後吊掛樹上，有些塑膠袋還附金紙，樹下還因袋子破裂導致貓屍與腐爛屍水流滿地，迎面而來的屍臭味讓家畜所人員差點臭暈。

「死狗放水流、死貓掛樹頭」是台灣早期民間習俗，據老一輩人表示將「死貓吊樹頭」是貓在死後七七四十九天魂魄散盡後即能再轉世為貓，就不會再回來討命。附近民眾說，此習俗造成地方困擾已久，影響環境衛生；環保局指出，把死貓掛樹上，可依廢棄物處理規定處1千2百元到6千元以下罰鍰。

家畜所說，「死狗放水流」是迷信狗死後，如接觸泥土將吸取地氣復活，變妖魔作怪，希望牠轉世做人，民俗專家表示，死貓掛樹與運勢風水無關，這是民智未開無知做法。

為妥善處理遭路殺犬貓遺體，縣府訂定「嘉義縣街道犬貓遺體處理作業流程」，民眾發現受傷或待救援犬貓，可通知家畜所或犬貓緊急救援專線處理，街道上犬貓死亡，可就近通報所在地鄉鎮市公所清潔隊處理。