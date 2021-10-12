嘉市最後一波大型接種站 65至69歲打莫德納第2劑

嘉義市政府最後一次大型接種站！市長黃敏惠今天公布，65歲到69歲長者在7月16日以前接種莫德納疫苗，將安排本月17日、18日於港坪體育館注射第2劑，會統一發放通知單，呼籲要依各里別分配的時段前往；市府衛生局估計，此次5400多人可接種。

衛生局指出，先前替65歲以上7月2日之前接種AZ疫苗的，開辦大型接種站注射第2劑；莫德納部分，長輩7月16日打過第1劑者，也於9月28日、10月2日至4日，以接種站替70歲以上注射第2劑，此次開放65歲至69歲打第2劑後，大概第1劑在接種站統一注射的長輩，幾乎都打第2劑，將不會再開接種站。

衛生局表示，70歲以上長者在大型接種站打莫德納第2劑，報到率約94%，所以想打的人應都已接種，此次開放65歲到69歲，疫苗有限，無法容納70歲以上要來補打2劑。

衛生局說明，本月17日、18日於港坪體育館替設籍嘉市、7月16前打過莫德納1劑的65歲到69歲長者，來打第2劑，不能混打、不接受重複施打、不提供想打第1劑者。